Alain Berset: «La Suisse peut jouer un rôle important au Liban» 28. août 2018 - 08:52 Les réfugiés syriens ne devraient pas rentrer chez eux rapidement, a estimé le président de la Confédération Alain Berset, en visite d'Etat au Liban. Il est convaincu que la diplomatie suisse peut apporter son aide pour sortir de la crise migratoire. Pour Alain Berset, la crise des réfugiés n’est pas terminée au Pays du Cèdre, qui accueille quelque 1,3 million de déplacés qui ont fui la guerre en Syrie. «Je ne sais pas si on peut dire que la guerre en Syrie est terminée. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus compliqué que cela... Mais évidemment, la question de ce qui va se passer pour ces personnes va se poser un jour», a affirmé lundi Alain Berset sur les ondes de la Radio Télévision Suisse (RTS). Selon le président de la Confédération, la position de la Suisse est très simple et très claire: «Nous devons pouvoir mettre en place, avec les populations concernées, des retours dans de bonnes conditions: de manière volontaire et dans la dignité». Le Liban, lui, demande à l’Occident d’en faire davantage en matière d’accueil des réfugiés, comme l’explique le journaliste de la RTS Pierre Nebel.