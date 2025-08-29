La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Viteos diminue à nouveau ses tarifs électriques en 2026

Keystone-SDA

Viteos diminuera à nouveau ses tarifs électriques en 2026. Le fournisseur neuchâtelois, actif dans les trois villes du canton, annonce un recul moyen de 9,8% pour les ménages (petit consommateur) et de 6,9% pour les clients professionnels (grand consommateur).

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) L’évolution est portée par la «détente progressive des prix de l’énergie sur les marchés et par la réduction des coûts du réseau», a indiqué vendredi Viteos, après la crise énergétique européenne. En outre, Viteos revoit «intégralement» son portefeuille de produits «pour une offre 100% renouvelable».

Le tarif de reprise de l’énergie solaire sera ajusté pour sa part à 10 centimes par kilowattheures (kWh), précise le communiqué. Viteos dit confirmer de la sorte son «engagement en faveur de la pose de panneaux photovoltaïques, en offrant sur sa zone de desserte un prix annuel et supérieur au minimum légal».

Savant calcul

Pour un ménage moyen consommant 3500 kilowattheures (kWh) par an, la baisse des tarifs se traduit par une économie de 10,42 francs par mois, soit 125 francs sur un an. Le prix de l’électricité se compose de trois catégories: coût de l’énergie, frais de réseau et d’acheminement ainsi que redevances des collectivités publiques.

La baisse des prix sur les marchés, amorcée en 2022, se poursuit donc, ce qui permet à Viteos de réduire son coût moyen d’approvisionnement de 18%. La diminution est néanmoins partiellement atténuée par la hausse de 12% des coûts d’ajustement, nécessaires pour assurer l’équilibre permanent dans le système électrique.

Pour mémoire, le groupe est issu de la fusion en 2007 des services industriels des villes de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

