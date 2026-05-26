Viticulture: un fonds de prévoyance s’élargit à la promotion

Keystone-SDA

Le Grand Conseil vaudois a accepté mardi une modification de la loi sur la viticulture (LV) pour pouvoir élargir le Fonds de prévoyance pour les risques non assurables (FPRNA) à la promotion viticole. Une somme de 3,5 millions a ainsi été approuvée pour ce type de promotion sur les quatre prochaines années (2026-2029).

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(Keystone-ATS) Le Conseil d’Etat avait annoncé en mars dernier vouloir engager «une mesure ciblée et exceptionnelle» en octroyant une subvention de 910’000 francs à l’Office des vins vaudois (OVV) afin de soutenir le secteur vitivinicole en difficulté. Elle couvre la période 2025 et le premier semestre 2026 du volet «marchés» d’un plan cantonal.

Il s’agit d’une première tranche pour cet axe qui prévoit 3,5 millions de francs au total pour la promotion. Les 910’000 francs doivent permettre le renforcement des ventes dans le canal HoReCa (hôtels, restaurants et cafés), le développement des marchés en Suisse alémanique, ainsi que l’accentuation de l’impact des caves ouvertes (communication et accompagnement).

Un fonds plus alimenté

Avec cette modification législative, il s’agit d’un soutien collectif et global à la viticulture vaudoise à travers différentes mesures en élargissant les buts du FPRNA, datant de 1924, pour l’utiliser dans le cadre de la promotion, explique le Canton dans sa demande au Grand Conseil.

Le FPRNA a été initialement conçu pour venir en aide aux viticulteurs touchés par des risques naturels. Il n’est actuellement plus alimenté et a été réduit de 14,36 millions en 2004 à 4,95 millions de francs aujourd’hui. Un solde de 1,46 million sera conservé d’ici fin 2028 pour le volet «risques».

Le Département de l’agriculture et de la viticulture (DADN) souhaite donc aujourd’hui utiliser ce fonds pour des actions plus spécifiques qui seraient déployées par l’OVV. Si ce fonds est géré par l’Etat, l’argent s’y trouvant appartient à la branche représentant la viticulture, a-t-il été rappelé.

Plan cantonal plus large

Ce montant de 3,5 millions de francs s’inscrit dans le déploiement du plan d’action cantonal pour la période 2025-2028, intitulé «Avenir de la viticulture vaudoise» et présenté en novembre dernier par la ministre en charge de la viticulture Valérie Dittli. D’un montant de 17,2 millions de francs, il s’articule autour de trois axes: marchés, production (dont fait partie un moratoire de trois ans pour la plantation de nouvelles vignes) et relève.

Les députés ont accepté à l’unanimité, moins quatre abstentions, cette modification de la LV et des montants prévus.