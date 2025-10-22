Vives réactions après le retrait du budget fribourgeois pour 2026

Keystone-SDA

L'annonce d'un début d'année 2026 sans budget dans le canton de Fribourg suscite de vives réactions. A l'origine du référendum lancé contre la loi sur l'assainissement des finances de l'Etat (LAFE), le Parti socialiste fribourgeois (PSF) dénonce un "hold-up démocratique". La droite fera quant à elle campagne pour le texte.

3 minutes

(Keystone-ATS) Le Conseil d’Etat fribourgeois a donné un coup d’accélérateur à la bataille qui se profile dans les mois à venir. Il a non seulement indiqué mercredi retirer son projet de budget 2026, faute de pouvoir le présenter à l’équilibre constitutionnel requis, mais fixé d’ores et déjà la date de la votation sur la LAFE au 26 avril prochain.

En réaction, le PSF a donc dénoncé un «hold-up démocratique qui traduit une perte de maîtrise inquiétante de la part du gouvernement». Selon lui, la population est «pleinement légitime» à se prononcer sur le programme d’assainissement des finances de l’Etat (PAFE), concrétisé le 10 octobre par les députés via la LAFE.

Droit démocratique

«En cherchant à faire porter sur le vote populaire la responsabilité de ses propres errements budgétaires, le Conseil d’Etat bafoue les droits démocratiques et détourne l’attention de ses manquements», relève le communiqué du PSF. Le Syndicat des services publics (SSP) a réagi de manière comparable à la décision du Conseil d’Etat.

«Cette manoeuvre prive, sans raison, la population de prestations essentielles, tout cela au motif qu’un référendum – un droit démocratique essentiel – a été lancé contre un plan d’austérité», déplore le SSP. Le syndicat appelle le Conseil d’Etat à revenir sur sa décision, et à maintenir les postes figurant au budget 2026.

Droite pour la LAFE

Dans le camp bourgeois, le PLR dit «prendre acte que le canton fonctionnera sans budget en 2026». «Cette situation inédite est la conséquence directe du référendum lancé par le Parti socialiste contre le PAFE. «Avec les autres partis de l’Entente, nous ferons campagne pour la LAFE», annoncent les libéraux-radicaux fribourgeois.

«En choisissant la voie du blocage, les référendaires portent la responsabilité d’un vide budgétaire qui plonge le canton dans l’incertitude», accuse le PLR. «Le retrait du budget n’était pas un choix politique, mais la seule issue possible après la suspension de la LAFE» (ndlr: pour cause de référendum), précise le communiqué.

Action publique bloquée

Le PLR «regrette que, par calcul électoral, le PSF préfère le chaos institutionnel à la responsabilité financière. Le PAFE offrait un cadre équilibré et nécessaire pour rétablir durablement les finances». Pour rappel, la LAFE a été adoptée par 57 voix contre 35 et 4 abstentions, reflétant les forces en présence dans le canton.