Avec son téléphérique le plus raide, l’ingénierie suisse en met plein la vue

La nouvelle cabine du téléphérique Schilthornbahn relie Stechelberg et Mürren. Keystone / Anthony Anex

Série La Suisse insolite , Épisode 22: Un tronçon du téléphérique du Schilthorn, récemment mis en exploitation en Suisse centrale, est le plus récent exemple d’une ingénierie helvétique à couper le souffle, lancée à la conquête des Alpes. Jusqu’à en faire trop? Visite de terrain.

J’avais un voisin du dessus qui, courbé sur le bord de son balcon, faisait descendre un seau pendu à une corde jusqu’à son chat, qui attendait patiemment en bas. Le chat sautait dedans et se faisait remonter. J’ai pensé à ce voisin – et à ce chat – au moment de lire un papier sur le téléphérique le plus raide du monde dans l’Oberland bernois.

Le plus bas en altitude des trois tronçons du projet Schilthornbahn 20XXLien externe, devisé à cent millions de francs, a été inauguré le 13 décembre. Il transporte les passagers entre Stechelberg et Mürren sur une pente qui atteint 159,4%.

«Ce que tous les collaborateurs et collaboratrices ont réalisé ici est absolument fantastique!, lance @cobra1010 en réponse à la vidéo de présentation de l’entreprise de constructionLien externe. C’est phénoménal! Il faut beaucoup d’intelligence, de compétences et de travail pour concrétiser un tel projet! C’est l’ingénierie suisse à son meilleur niveau!»

Mais que veulent dire 159,4%? On n’est pas dans le fameux seau, mais c’est raide: pour chaque mètre horizontalement, on progresse de presque 1,60 mètre verticalement (soit quasiment 58 degrés). Dans le canton de Schwyz, le Stoosbahn, funiculaire le plus raide du monde, grignote une pente à 110% (47 degrés).

Schilthornbahn SA

Entre Stechelberg et Mürren, le téléphérique du Schilthorn avance de sept mètres toutes les secondes et gravit sept cent septante-cinq mètres en quatre minutes. Gare à vos tympans!

La pente est telle que les deux cabines sont suspendues à un bras de onze mètres. Tout est automatique – aucun personnel à bord – mais caméras et capteurs fonctionnent en permanence. Chaque cabine peut accueillir jusqu’à quatre-vingt-cinq personnes. À pleine capacité, la planification prévoit d’en voiturer huit cents à l’heure.

«Je suis très fier d’avoir participé à ce projet impressionnant même s’il a fallu travailler à des hauteurs vertigineuses», confie @Saw4825.

Il ne faut que quatre minutes pour rejoindre Mürren depuis Stechelberg. Keystone / Anthony Anex

En l’état, le téléphérique du Schilthorn n’a pas encore obtenu les lauriers du Guinness World Records au contraire de nombreuses autres prouesses de l’ingénierie suisse.

La fonction et l’esthétique

Je connais bien cette région, j’ai passé beaucoup de temps à Mürren, glorieux paradis sans voiture perché au bord d’une falaise verticale, dans la magnifique vallée de Lauterbrunnen. À l’époque, pour aller de Stechelberg (au fond de la vallée) au Schilthorn (le sommet), il fallait transiter par quatre tronçons: Stechelberg à Gimmelwald, Gimmelwald à Mürren, Mürren à Birg et enfin Birg au Schilthorn. Aux heures de pointe, l’ascension pouvait prendre près d’une heure.

Désormais, le premier tronçon vous mène directement de Stechelberg à Mürren (l’ancien téléphérique s’arrête encore à Gimmelwald). Selon Schilthornbahn AG, le temps de trajet total entre Stechelberg et Schilthorn (de bas en haut) a été ramené de trente-deux à vingt-deux minutes. Et l’optimisation des correspondances permet de ne pas dépasser trente minutes, même aux heures de pointe.

Dans la vidéo en question, les architectes des nouvelles stations du Schilthorn expliquent comment ils ont combiné fonctionnalité et esthétique, en insérant les téléphériques dans le paysage de montagne et en préservant ce mode de transport en montagneLien externe identifié comme un bien culturel.

Le plus bas des trois tronçons, Stechelberg-Mürren, a donc ouvert le 13 décembre, comme un des deux téléphériques FuniforLien externe qui couvrent le tronçon intermédiaire Mürren-Birg. Actuellement, on ne peut pas aller plus loin que Birg. Le Schilthorn restera inaccessible jusqu’au 15 mars, date à laquelle le premier des deux téléphériques Funifor entrera en fonction entre Birg et le Schilthorn (le deuxième téléphérique de ce tronçon – et l’ensemble du projet – devrait être prêt au printemps 2026).

Des hauts et des bas

Le Schilthorn et son restaurant tournant, le Piz Gloria, sont connus partout sur la planète grâce à leur apparition dans Au service secret de Sa Majesté, un James Bond de 1969. Le téléphérique le plus raide du monde attirera sans doute davantage de visiteurs encore, l’information ayant fait le tour du monde, du BrésilLien externe à l’IndeLien externe.

Cela dit, catapulter huit cents personnes à l’heure dans la montagne peut bien profiter à l’économie, mais le spectre du surtourisme menace l’environnement et les communautés locales. On risque des problèmes de trafic, d’inflation, de pollution, de déchets.

Les habitants des lieux sont partagés. Ils en sont conscients: vivre avec l’afflux constant d’excursionnistes d’un jour, de skieurs, de randonneurs, de parapentistes et de BASE jumpers est laborieux. Mais vivre sans serait impossible. Mürren en est un bon exemple, qui compte quelque quatre cents résidents à l’année, mais deux mille lits d’hôtel.

«Le nouveau téléphérique du Schilthorn est une réalisation technologique vraiment fascinante, reconnaît Donat Greutmann, un lecteur qui répond à un article du Berner OberländerLien externe. Mais pour moi, la question de la cohérence se pose. Comment Lauterbrunnen et toute la région de la Jungfrau vont-ils gérer l’afflux croissant de touristes, en altitude et dans la vallée? À Lauterbrunnen, un tourisme de masse se développe déjà aujourd’hui en dépit du bon sens. Avec la construction du nouveau téléphérique, tous les atouts de ce site pourtant si beau sont poussés à un niveau de plus en plus insupportable.»

«Nous désespérons, les habitants n’ont tout simplement plus de place à Lauterbrunnen», a déclaré l’un d’eux sur les ondes de la chaîne publique SRF en 2023. Résultat, Lauterbrunnen envisage d’imposer des taxes d’entrée dans le style de celles adoptées à Venise.

Si Suisse Tourisme parle de «goulets d’étranglement localisés et temporaires» plutôt que de surtourisme, son directeur a déclaré en juillet qu’il prenait «ces situations locales très au sérieux». Pour améliorer la situation, l’organisme collabore avec les voyagistes pour promouvoir les joies de la Suisse en basse saison. Et les lieux situés hors des sentiers battus avant tout.

Pour ce qui est du téléphérique le plus raide du monde, à partir du 15 mars, ses utilisateurs pourront profiter d’une vue imprenable depuis le sommet du Schilthorn. Et ce, trois cent soixante-cinq jours par an.

Texte traduit de l’anglais par Pierre-François Besson/op