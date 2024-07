Les lacs de retenue, des alliés toujours plus importants dans la lutte contre les inondations

Le barrage de la Grande Dixence recueille les eaux de 35 glaciers valaisans. Grandes Dixence

Les lacs de retenue ne servent pas seulement à produire de l'électricité. Ils pourraient également jouer un rôle central dans la protection contre les inondations.

Le projet de centrale électrique «Gornerli», situé au-dessus de Zermatt en Valais, au pied du glacier du Gorner, illustre ce double objectif. Conçu pour la protection contre les inondations, le réservoir ne produira pas seulement de l’énergie, mais servira aussi de bassin de rétention en cas de fortes intempéries.

Le «Gornerli» illustre le fait que l’idée est désormais passée dans la pratique. Robert Boes, professeur d’hydrologie à l’École polytechnique fédérale de Zurich, explique que la protection contre les crues est désormais prise en compte dans les nouvelles installations. Cela signifie que le lac de retenue n’est jamais complètement rempli, afin d’être encore en mesure de recueillir de l’eau en cas d’intempéries.

Visualisation du projet de barrage «Gornerli», d’une hauteur de 85 mètres, qui doit être construit dans la gorge mise à nu après la fonte du glacier.

Les centrales hydroélectriques existantes dans les Alpes ont déjà un effet d’atténuation en cas de crue. Elles sont toutefois conçues en principe pour la production d’électricité et sont assez chargées selon la saison. «On pourrait envisager de ne pas dépasser un certain niveau d’eau dans les installations existantes et d’y introduire ainsi également une fonction de protection plus élevée», explique Robert Boes.

Des lacs glaciaires dangereux

La combinaison de la production d’électricité et de la protection contre les inondations devrait surtout gagner en importance à l’avenir, avec le changement climatique.

Wilfried Häberli, professeur émérite de glaciologie, met en garde: «Nous sommes aujourd’hui dans une situation qui n’a encore jamais existé dans l’histoire humaine en milieu alpin, et cette évolution va très probablement se poursuivre». Il faut donc, selon lui, se préparer à de nouveaux risques.

La fonte des glaciers entraîne la formation de lacs glaciaires. Ceux-ci peuvent devenir un danger si des éboulements provoquent des raz-de-marée dans le lac. Pour éviter ce danger, on pourrait construire une retenue plus bas dans la vallée. «Construire une telle retenue pour un événement qui ne se produira peut-être jamais, personne ne le financera», relativise cependant Wilfried Häberli.

C’est pourquoi on a développé ces dernières années le concept d’installations polyvalentes. C’est-à-dire des barrages qui servent à la fois à la production d’électricité et à la protection contre les inondations.

À la politique d’agir

La Suisse est scientifiquement à la pointe dans ce domaine. Il est maintenant important que la politique crée les conditions-cadres, exhorte Wilfried Häberli: «Les connaissances de base sont disponibles: nous savons où ces lacs se forment. La planification doit absolument commencer immédiatement».

