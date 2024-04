Les sept plus beaux oiseaux à voir en Suisse

La cérémonie d’ouverture de la Station ornithologique suisse. Archiv Vogelwarte

La Station ornithologique suisse, qui fête cette année ses 100 ans, a dressé une liste des plus beaux oiseaux à voir en Suisse pour les amateurs de merveilles à plumes.

4 minutes

C’est au début du mois d’avril 1924 qu’un groupe d’amateurs d’oiseaux inaugure une cabane d’observation sur la rive sud du lac de Sempach, en Suisse centrale. La Station ornithologique suisse (SOI) est née de la vision d’Alfred Schifferli, qui en fut le premier directeur.

L’une des premières missions de la SOI a été la coordination du baguage d’oiseaux. Mais une bibliothèque de référence contenant des écrits ornithologiques servant à l’étude y a également été constituée. Une façon de rassembler les connaissances sur les oiseaux et de les rendre accessibles à toutes et tous.

Alfred Schifferli, le fondateur de la SOI, avec un courlis corlieu dans la main. Archiv Vogelwarte

Au milieu des années 1950, grâce au soutien financier croissant du public, la SOI se voit attribuer un nouveau bâtiment au bord du lac. C’est à cette époque aussi que la SOI est transférée à une fondation à but non lucratif.

Aujourd’hui, elle accueille quelque 40’000 visiteurs et visiteuses par an. Son service d’information, consultable gratuitement, reçoit chaque année plusieurs milliers de courriels et d’appels téléphoniques.

Livio Rey, porte-parole et biologiste à la SOI, a dressé pour swissinfo.ch une liste de sept oiseaux à voir absolument en Suisse, parmi les plus de 400 espèces que compte le pays.

Le gypaète barbu

KEYSTONE/© KEYSTONE / ALEXANDRA WEY

«Le plus grand oiseau de Suisse a disparu au début du 20e siècle. Grâce à un projet de réintroduction à long terme, cet oiseau impressionnant plane à nouveau entre les montagnes suisses».

On estime à 27 le nombre de couples de cette espèce qui reste gravement menacée dans le pays.

Cliquez ici pour en savoir plus sur cet oiseau, y compris où le trouver en Suisse.Lien externe

Le milan royal

KEYSTONE

«C’est l’un des oiseaux les plus faciles à observer en Suisse. 10% de la population mondiale se reproduit dans notre petit pays et on peut les voir planer au-dessus des champs et même des villes».

Cliquez ici pour en savoir plus sur cet oiseau, y compris où le trouver en Suisse.Lien externe

Le cincle plongeur

KEYSTONE/WERNER SCHEUBER

«Le cincle plongeur est le seul oiseau chanteur européen capable de plonger. Il habite les rivières propres et les ruisseaux de montagne et trouve donc de nombreux habitats appropriés en Suisse».

Cliquez ici pour en savoir plus sur cet oiseau, y compris où le trouver en Suisse.Lien externe

La nette rousse

KEYSTONE

«Le mâle de la nette rousse est facile à identifier avec sa tête orange et son bec rouge corail. On le voit surtout en hiver, souvent même dans les ports et près des rives».

Cliquez ici pour en savoir plus sur cet oiseau, y compris où le trouver en Suisse.Lien externe

Le tichodrome échelette

KEYSTONE/©ClickAlps/REDA&CO

«Le tichodrome échelette est le papillon des oiseaux. Vivant à la verticale sur les falaises et dans les gorges, il est très difficile à distinguer, jusqu’à ce qu’il ouvre ses ailes rouges et s’envole».

Cliquez ici pour en savoir plus sur cet oiseau, y compris où le trouver en Suisse.Lien externe

Le venturon montagnard

KEYSTONE/McPHOTO / JEG

«Espèce insaisissable des forêts subalpines, le venturon montagnard ne se trouve que dans les régions montagneuses du centre et du sud-ouest de l’Europe».

Cliquez ici pour en savoir plus sur cet oiseau, y compris où le trouver en Suisse.Lien externe

La niverolle alpine

KEYSTONE/Olivier Born / Biosphoto

«La niverolle alpine est le parent alpin du moineau domestique. Il est parfaitement adapté aux conditions difficiles de la haute montagne et reste au-dessus de la limite des arbres, même en hiver».

Cliquez ici pour en savoir plus sur cet oiseau, y compris où le trouver en Suisse.Lien externe

On estime qu’environ 40% des 205 espèces d’oiseaux nicheurs indigènes de Suisse figurent sur la liste rouge des espèces menacées ou en voie de disparition, soit deux fois plus qu’au niveau international.

Texte relu et vérifié par Balz Rigendinger, traduit de l’anglais par Dorian Burkhalter