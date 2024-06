«Chriesisturm»: la course aux cerises du canton de Zoug

Les hommes ouvrent la traditionnelle course à la cerise dans la vieille ville de Zoug. Keystone / Urs Flueeler

Le «Chriesisturm», ou course aux cerises en dialecte zougois, est la plus ancienne tradition vivante autour de la cerise en Suisse. Les participantes et participants courent munis de grands paniers dans le dos ou d'échelles de 8 mètres de long.

Le canton de Zoug est connu dans toute la Suisse pour ses cerises. La longue tradition agricole liée à ce fruit a donné naissance à une véritable culture de la cerise, qui existe depuis 600 ans et qui s’exprime à travers des spécialités culinaires et des coutumes populaires.

La course aux cerises sonne l’ouverture de la saison

Avec l’arrivée de l’été, Zoug célèbre le Chriesisturm, un jour qui marque traditionnellement l’ouverture de la saison des cerises. La coutume, qui remonte au XVIIIe siècle, veut que le tintement de la Chriesigloggä (cloche des cerises) de l’église Saint-Michel à midi informe les habitantes et habitants que les cerises sont prêtes à être cueillies, donnant ainsi le coup d’envoi d’une compétition unique en son genre.

Équipés d’échelles en bois – de plus de 8 mètres de long – et de Chriesihutten – des paniers spéciaux – les coureuses et coureurs se dirigent vers l’Allmend, une zone remplie de cerisiers qui appartenaient autrefois à toutes les citoyennes et citoyens. La première personne qui parvenait à placer son échelle sur l’arbre avait la chance de cueillir les cerises les plus belles et les plus sucrées.

Partir pour la récolte avant que la cloche ait retenti était un acte strictement interdit et punissable, à tel point que la ville employait même un “Chriesiwächter” – un gardien de cerises – qui surveillait la zone jour et nuit dans les semaines qui précédaient. Les voleuses et voleurs de cerises pris sur le fait étaient condamnés à une amende ou emprisonnés dans la prison de Zytturm.

Avec l’urbanisation et le déclin de l’activité agricole, les vergers de cerisiers ont disparu au XXe siècle et la tradition du Chriesisturm s’est perdue. Depuis 2008, la tendance s’est inversée grâce à un collectif, l’IG Zuger Chriesi (Interessengemeinschaft zur Förderung der Zuger Kirsche / communauté d’intérêt pour la promotion des cerises zougoises), qui est le promoteur d’une culture ciblée et qui s’est engagé à faire revivre les anciennes coutumes, faisant à nouveau du cerisier le point central de la région.

Depuis 2009, le Chriesisturm a été remis au goût du jour et, pour témoigner de son importance, les échelles utilisées lors de la course restent accrochées aux murs de l’ancien hôtel de ville tout au long de l’année.

Déclarée patrimoine culturel immatériel En 2011, la culture des cerises dans le canton de Zoug a été officiellement déclarée tradition vivante de la Suisse dans le cadre de la Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

Chaque année en juin, le centre historique de Zoug accueille cette course spectaculaire, qui a eu lieu cette année le 24 juin. La course se déroule par équipes, qui sont appelées à traverser un parcours périlleux à travers la vieille ville.

Outre la compétition ludique des citoyennes et citoyens équipés de sacoches et d’échelles, le jour du Chriesisturm, une véritable fête est organisée à Zoug pour célébrer le fruit emblématique de la ville. Sur la place centrale, un marché spécial, le Chriesimärt, le plus ancien marché aux cerises de Suisse, est installé. Il dure plusieurs semaines et parmi les étals, on peut trouver de nombreuses variétés de ce fruit, dont certaines sont rares. En effet, la Suisse compte environ 350 variétés de cerises de formes et de couleurs différentes.

En parallèle de la course aux cerises se tient un marché. Keystone / Urs Flueeler

La naissance de nombreuses spécialités

La culture des cerises dans le canton de Zoug a joué un rôle historique très important pour la région, car elle était intégrée à la vie économique et sociale locale. On dit que la plaine de Baar a été l’une des régions les plus fertiles de Suisse.

Au XVIIIe siècle, on trouve les premières recettes de plats et de boissons à base de cerises, comme l’ancienne recette du Türkenbund von Kirschen, un gâteau à base de cerises, d’œufs, de beurre et de semoule de blé dur, semblable au clafoutis français, qui se trouve dans un ancien livre de recettes conservé dans les archives de la ville de Baar.

Lorsque l’on parle de cerises, il est impossible de ne pas mentionner le Kirsch, l’une des boissons à base de cerises les plus célèbres et les plus emblématiques. À la fin du XIXe siècle, la Kirschwasser-Gesellschaft de Zoug a exporté avec grand succès le Kirsch local dans le monde entier, consolidant ainsi l’excellente réputation des produits à base de cerises de Zoug.

Grâce au kirsch, le confiseur Heinrich Höhn a inventé au XXe siècle un autre mets emblématique de Zoug et une célèbre spécialité suisse: la Zuger Kirschtorte, qui a acquis une renommée internationale. À Zoug, vous pouvez également visiter le musée Zuger Kirschtorten dans le bâtiment Treichler, où le gâteau original a été inventé et peut également être dégusté.

Traduit de l’italien par Emilie Ridard