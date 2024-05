«Comment ça va, la Suisse?» Participez à notre grand sondage national

«Comment ça va, la Suisse?» Participez à notre grand sondage national. Keystone/Jean-Christophe Bott

Dans le cadre d'un grand sondage national, la SSR souhaite savoir ce qui vous préoccupe dans votre vie quotidienne et ce que vous pensez des grands thèmes de l'actualité. Participez à notre enquête en répondant anonymement à quelques questions.

2 minutes

Sandro Bucher, SRF

En 2023, vous étiez plus de 57’000 concitoyennes et concitoyens à participer au premier grand sondage de la SSR sur l’état d’esprit de la population suisse, intitulé «Comment ça va, la Suisse?»

Plus

Plus Heureuse et fière de sa démocratie: un sondage exclusif dessine la Suisse d’aujourd’hui Ce contenu a été publié sur À quoi pensent les Suisses? Quelles sont leurs attentes? Et qu’est-ce qui les rend heureux? Notre grand sondage. lire plus Heureuse et fière de sa démocratie: un sondage exclusif dessine la Suisse d’aujourd’hui

Un an plus tard, le paysage n’est plus tout à fait le même. Le Credit Suisse et la crise du coronavirus semblent être de l’histoire ancienne. Et les craintes d’une pénurie énergétique liée au conflit en Ukraine sont moins vives qu’en début d’année 2023. En revanche, une nouvelle guerre au Proche-Orient secoue le monde et clive les opinions politiques, avec en prime une hausse des actes antisémites ou islamophobes.

C’est pourquoi nous aimerions à nouveau savoir ce qui vous préoccupe dans votre quotidien, ce que vous pensez des grandes questions de notre époque et comment vous envisagez l’avenir, aujourd’hui, en 2024. L’objectif: obtenir une image aussi précise que possible de l’état d’esprit actuel des habitantes et habitants du pays et des Suissesses et Suisses de l’étranger.

>> Participez à la grande enquête nationale SSR «Comment ça va, la Suisse?», version 2024, en cliquant sur ce lien Lien externe.

L’enquête d’opinion se déroulera du 22 mai jusqu’au 16 juin 2024. Elle sera réalisée en collaboration avec l’institut de recherche gfs.bern, sur mandat de la SSR. La participation à l’enquête est anonyme. Vos réponses seront traitées de manière confidentielle.

>> Pour explorer quelques résultats de l’enquête 2023 ou répondre à la version 2024, vous pouvez aussi utiliser l’outil suivant:

Contenu externe

Texte traduit de l’allemand par Julien Furrer (RTS)

«SSR dialogue», c’est quoi? La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) vous présente sa nouvelle offre éditoriale: «dialogue». Cette offre souhaite faire converser ensemble les Suissesses et les Suisses de toutes les régions linguistiques du pays. Chaque semaine, dans un espace de discussions en ligne, nous vous permettons d’échanger dans les quatre langues nationales et en anglais sur certains sujets de société,Lien externe en fonction de l’actualité ou de vos suggestions. Et chaque année, l’équipe «dialogue» lance aussi un grand sondage national avec l’aide de gfs.bern pour mieux comprendre l’état d’esprit de la population suisse.