L’égalité des genres est-elle atteinte en Suisse?

Lors de la grève des femmes de juin 2023, les revendications portaient notamment sur l'égalité salariale, le congé parental et la dépénalisation de l'interruption de grossesse. KEYSTONE/Alessandro della Valle

Vendredi 8 mars, c’est la Journée des droits des femmes. Dans ce cadre, l’équipe «dialogue» de la SSR vous propose de revenir succinctement sur des résultats concernant les rôles de genre obtenus lors du grand sondage national «Comment ça va, la Suisse?». Réalisée entre avril et mai 2023, cette enquête a recueilli plus de 57'000 participations au total.

4 minutes

Julien Furrer, RTS Autres langues: 2 FR original Deutsch de Ist die Gleichstellung der Geschlechter in der Schweiz erreicht? lire plus Ist die Gleichstellung der Geschlechter in der Schweiz erreicht?

Italiano it La parità di genere è stata raggiunta in Svizzera? lire plus La parità di genere è stata raggiunta in Svizzera?

A la phrase «Dans la société suisse, hommes et femmes sont traité.es de manière égale», plus de la moitié (54,3%) des hommes répondent «plutôt d’accord» (38,5%) ou «tout à fait d’accord» (15,8%). A contrario, les femmes ne sont que 4,1% à être «tout à fait d’accord» et 20,7% à être «plutôt d’accord». Ainsi, près de 55% des hommes considèrent l’égalité comme plutôt voire tout à fait atteinte en Suisse, contre seulement une femme sur quatre (24,8%).

Contenu externe

A l’assertion «Dans chaque organisation, la représentation masculine et féminine aux postes de conduite devrait être paritaire», 64,5% des femmes répondent «plutôt» (35,2%) ou «tout à fait d’accord» (29,3%), contre seulement 36,8% des hommes (respectivement 24,5% et 12,3%).

Contenu externe

Enfin, concernant la phrase «La société suisse irait mieux si plus de femmes restaient à la maison pour s’occuper de leurs enfants», les femmes sont (14,4%) ou «tout à fait d’accord» (6,9%) à seulement 21,3%, quand les hommes se disent «plutôt» (18,8%) ou «tout à fait d’accord» (9,6%) à 28,4%.

Contenu externe

Et vous, qu’en pensez-vous? L’offre dialogue de la SSR vous propose un espace de discussions en ligne et une sélection de contenus venant de toutes ses antennes régionales (SRF, RTS, RSI, SWI, RTR) sur la question des inégalités de sexe et de genre.

Venez débattre et échangez avec toute la Suisse

Contenu externe

Briser le plafond de verre: L’ascension des femmes dans les sciences helvétiques

Dans les universités suisses, la présence féminine aux postes de haut niveau en sciences reste faible malgré des efforts significatifs pour améliorer la situation. Des subsides dédiés et des programmes de mentorat tentent de corriger cette disparité, mais les défis persistent. Retour en détails sur l’enjeu du plafond de verre et des obstacles à l’épanouissement des femmes dans la science avec une analyse de swissinfo.ch.

Plus

Plus Fossé des genres en sciences: comment la Suisse planche sur l’équation Ce contenu a été publié sur La part des femmes reste moindre dans les branches scientifiques. lire plus Fossé des genres en sciences: comment la Suisse planche sur l’équation

Le rose et le bleu: Décryptage du marketing de genre

Dans un monde où les vitrines nous reflètent des stéréotypes de genre dès le plus jeune âge, l’impact du marketing de genre inquiètent, ses enjeux divisent. Des vitrines de magasin de jouets de Zurich aux grandes entreprises comme Disney, cette stratégie commerciale est en effet à la fois lucrative et controversée, soulevant des questions sur son impact sur les identités de genre et les choix de consommation.

>> Voir le décryptage de SRF sur le marketing de genre:

Contenu externe

Dépasser le sexisme en médecine: Un combat encore en cours

Dans un monde où la médecine a historiquement été façonnée par et pour les hommes, des voix s’élèvent pour réclamer une égalité de traitement entre les sexes. Carole Clair et Joëlle Schwarz, de l’unité «Santé et genre» d’Unisanté, mettent en lumière les disparités et les avancées dans ce domaine.

>>Voir la vidéo de Nouvo de la RTS:

Contenu externe

La première femme officier de la police cantonale tessinoise

L’été dernier, le Tessin a vécu une avancée significative dans l’égalité des sexes avec la nomination de Bernadette Rüegsegger comme première femme officier de la police cantonale. Une nomination historique qui marque un tournant pour les femmes dans les forces de l’ordre. C’est la première femme à occuper ce poste en 219 ans d’histoire de la police cantonale suisse italienne.Lien externe

La masculinité positive contre la masculinité toxique

Face à la propagation d’une virilité toxique influencée par des figures comme Andrew Tate, les écoles britanniques s’arment de programmes éducatifs promouvant une masculinité positive. Mike Nicholson, ancien professeur, mène le combat avec ses ateliers «Progressive Masculinity», visant à remodeler la perception de la masculinité chez les jeunes.

Contenu externe

En conformité avec les normes du JTI Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative