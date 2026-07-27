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Vodafone: recettes en hausse de près de 10% au premier trimestre

Keystone-SDA

Le groupe britannique de téléphonie Vodafone, dont le milliardaire français Xavier Niel doit devenir premier actionnaire, a annoncé lundi une progression de presque 10% de son chiffre d'affaires au premier trimestre et a relevé ses prévisions.

Ce contenu a été publié sur
3 minutes

(Keystone-ATS) «L’Allemagne a enregistré une amélioration des revenus de détail, le Royaume-Uni continue d’afficher une forte dynamique commerciale et nos activités en Afrique poursuivent une croissance organique à deux chiffres», a résumé dans un communiqué la directrice générale Margherita Della Valle.

Le chiffre d’affaires est ressorti à 10,3 milliards d’euros (9,57 milliards de francs) à l’issue du premier trimestre décalé, achevé fin juin, période au cours de laquelle Vodafone a notamment finalisé l’achat d’environ 20% de l’opérateur Kenyan Safaricom, dont il détient désormais 55%.

«A la suite de la finalisation de l’opération Safaricom, nous mettons à jour nos objectifs afin d’intégrer la contribution du Kenya et de l’Éthiopie» et «nous prévoyons d’être dans le haut de la fourchette» de ces nouvelles prévisions, a ajouté Mme Della Valle.

Les investisseurs applaudissaient et le titre de Vodafone à la Bourse de Londres progressait de près de 3% lundi matin.

Le milliardaire français Xavier Niel, propriétaire du groupe télécom Iliad (Free), a annoncé au début du mois qu’il débourserait 5,1 milliards d’euros à travers un véhicule d’investissement pour devenir le premier actionnaire de Vodafone.

Baptisé Vega, ce véhicule d’investissement va racheter au groupe de télécommunications émirati Emirates Telecommunications (e&), sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires espérée d’ici la fin de l’année, la part de 16,2% du capital du groupe qu’il détient.

Après une restructuration en profondeur ces dernières années, notamment la cession de ses opérations en Espagne et en Italie ainsi qu’une fusion avec un concurrent au Royaume-Uni, Vodafone est parvenu à réduire ses pertes.

Il a ainsi affiché une perte nette de 397 millions d’euros pour son exercice annuel achevé le 31 mars, contre un résultat négatif abyssal de 4,17 milliards d’euros un an plus tôt – qui s’expliquait notamment par des dépréciations d’actifs.

«Vodafone a bien démarré l’année, sa transformation commençant à porter ses fruits», avec «une entreprise plus petite et moins diversifiée géographiquement, mais plus ciblée», résume Richard Hunter, analyste chez interactive investor.

L’analyste prévient toutefois que les investisseurs resteront attentifs aux développements en Allemagne, premier marché du groupe, où Vodafone a pâti ces dernières années d’une réforme du droit sur les abonnements de télévision qui lui a fait perdre des clients.

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