Vol au Louvre: la couronne d’Eugénie a conservé sa quasi-intégrité

La couronne de l'impératrice Eugénie, endommagée lors du cambriolage du Louvre survenu le 19 octobre, va pouvoir être restaurée à l'identique "sans recours à la reconstitution ou la restitution", a annoncé mercredi le musée dans un communiqué.

(Keystone-ATS) La couronne, que les cambrioleurs ont laissé tomber dans leur fuite, a subi «un écrasement et s’en est trouvée très sensiblement déformée», indique le musée, ajoutant que le joyau toutefois «a conservé sa quasi-intégrité, permettant sa restauration complète».

