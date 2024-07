Vol d’hélicoptères par mauvais temps: première mondiale en Suisse

Keystone-SDA

2 minutes

(Keystone-ATS) La Rega est désormais autorisée à utiliser un nouveau système de vol aux instruments pour l’approche d’un hôpital. Elle est la première entreprise au monde à en disposer, selon elle qui l’a développé en étroite collaboration avec l’Office fédéral de l’aviation civile.

Outre la Garde aérienne suisse de sauvetage (Rega) et l’OFAC, le contrôleur aérien Skyguide et le constructeur d’hélicoptères Leonardo ont participé à la conception du système qui a duré cinq ans. Celui-ci a été introduit jeudi à l’hôpital d’Interlaken (BE), ont indiqué dans des communiqués séparés l’OFAC et la Rega.

Avec cette nouvelle procédure de vol à Interlaken, l’objectif est d’accumuler de l’expérience, selon l’OFAC. L’office fédéral collabore à cet effet avec l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) qui fixe les normes des nouvelles procédures pour hélicoptères qui doit permettre à ces appareils de décoller et d’atterrir de nuit et par temps de brouillard en toute sécurité sur des terrains difficiles.

En obtenant pour la première fois au monde l’autorisation d’utiliser le nouveau système, la Suisse peut contribuer de manière déterminante à l’élaboration de ces normes, a écrit l’OFAC.

La Rega, qui poursuit depuis des années sa vision de “sauver par tous les temps”, travaille avec l’OFAC et les Forces aériennes sur un réseau suisse de routes de vol aux instruments à basse altitude. Dans ce réseau, ses hélicoptères suivent un itinéraire enregistré dans l’ordinateur de bord.

Le réseau relie les aéroports, les aérodromes, les bases de la Rega et surtout les hôpitaux, dont une dizaine y sont déjà intégrés. En Suisse romande, seul l’hôpital de La Chaux-de-Fonds en fait déjà partie. Pour les hôpitaux universitaires de Lausanne (CHUV) et Genève (HUG), ainsi que pour les établissements hospitaliers de Rennaz (VD), Porrentruy et Delémont, les procédures de vol aux instruments sont prêtes pour l’homologation depuis plusieurs mois.