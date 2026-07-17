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Volvo Cars: baisse des ventes dans «un contexte difficile»

Keystone-SDA

Le constructeur automobile suédois Volvo Cars a annoncé vendredi une baisse des ventes au deuxième trimestre, invoquant un "contexte très difficile", mais a dit s'attendre à une reprise au second semestre.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «Le deuxième trimestre clôt un premier semestre 2026 mouvementé. Le marché chinois s’est affaibli, tant pour nous que pour l’ensemble du secteur, et l’incertitude mondiale liée au conflit au Moyen-Orient s’est accrue», a expliqué le directeur général du groupe, Hakan Samuelsson, dans un communiqué.

Volvo Cars a enregistré un chiffre d’affaires de 77,7 milliards de couronnes suédoises (6,5 milliards de francs) sur la période d’avril à juin, en baisse par rapport aux 93,5 milliards de couronnes engrangés un an plus tôt.

Le nombre de véhicules vendus a chuté de 6%, pour s’établir à 171.500 unités.

Le bénéfice net s’est élevé à 417 millions de couronnes, contre une perte nette de 8,1 milliards de couronnes l’an dernier dont le deuxième trimestre avait été affecté par une dépréciation de 11,4 milliards de couronnes portant sur la valeur de ses voitures électriques.

Signes de reprise aux USA

Mais M. Samuelsson s’est montré optimiste, voyant des signes encourageants se profiler pour l’avenir.

«Après plusieurs mois de baisse des ventes, les Etats-Unis montrent des signes de reprise, avec deux mois consécutifs de croissance en mai et juin», a-t-il fait valoir.

S’attendant à ce que cette reprise se poursuive et se conjugue à la croissance en Europe, Volvo Cars table sur «des ventes nettement plus élevées au second semestre par rapport au premier», selon M. Samuelsson.

En outre, l’entreprise progresse dans la mise en oeuvre de mesures de réduction des coûts, notamment «une réduction des effectifs d’environ 3.000 postes» par rapport au premier semestre 2025, a-t-il ajouté.

Volvo Cars avait annoncé l’année dernière un plan de réduction des coûts de 18 milliards de couronnes.

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