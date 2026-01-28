La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Votation sur la rénovation du Musée des Beaux-Arts de Berne

Keystone-SDA

Les citoyens du canton de Berne devront selon toute vraisemblance se prononcer sur un projet d'agrandissement et de rénovation du Musée des Beaux-Arts de Berne. Un référendum muni de 14'252 signatures, qui doivent encore être validées, a été déposé mercredi à la Chancellerie d'Etat.

1 minute

(Keystone-ATS) Dans un communiqué, le comité référendaire juge que le projet de rénovation est déséquilibré et surdimensionné alors que le canton doit supprimer ou reporter des projets, notamment dans les domaines de l’éducation et des infrastructures. Il estime que la politique culturelle doit faire preuve de discernement.

Soutenu notamment par l’UDC, le comité référendaire affirme que le projet a pris ces dernières années une tournure financière qu’il juge inquiétante. Alors qu’en 2021, la contribution cantonale était encore estimée à 40 millions de francs, elle a été portée à 57,6 millions en 2024. Le coût total est estimé à 147 millions.

Dans le canton de Berne, il faut 10’000 signatures valables pour qu’un référendum aboutisse.

