Les conditions de naturalisation se durcissent en Argovie Marie Vuilleumier avec l'ATS 09. février 2020 - 13:01 Les citoyens du canton d’Argovie ont largement approuvé dimanche un durcissement des conditions d’octroi de la naturalisation. Les anciens bénéficiaires de l’aide sociale devront notamment attendre 10 ans avant de pouvoir demander le passeport à croix blanche. Obtenir la nationalité suisse sera plus difficile dans le canton d’Argovie. Les citoyens ont approuvé dimanche à 64,8% un durcissement des conditions de naturalisation. La nouvelle législation prévoit notamment que les anciens bénéficiaires de l’aide sociale doivent attendre dix ans après le dernier soutien financier de l’État pour déposer une demande. Les prétendants à la nationalité suisse devront aussi répondre correctement à au moins trois quarts des questions posées par les autorités cantonales. En Suisse, la plupart des cantons ont fixé à 3 ans le délai des anciens bénéficiaires de l’aide sociale pour déposer une demande de naturalisation. Ce délai est de 5 ans dans les cantons de Bâle-Campagne et Thurgovie, de 10 ans dans le canton de Berne. Pas de vote à 16 ans à Neuchâtel Le droit de vote ne sera pas abaissé à 16 ans dans le canton de Neuchâtel. Les citoyens ont voté non dimanche à un élargissement des droits civiques pour les jeunes. Les jeunes Neuchâtelois ne pourront pas voter dès l’âge de 16 ans. Les citoyens ont refusé dimanche à 58,5% d’abaisser la majorité civique. Une initiative populaire demandait la possibilité d’obtenir sur demande le droit de vote à 16 ans. Elle était soutenue par la majorité du parlement cantonal ainsi que par le gouvernement. Seuls les libéraux-radicaux et l’Union démocratique du centre s’opposaient à cet élargissement des droits civiques. En Suisse, seul le canton de Glaris a fait le pas en 2007 d’abaisser le droit de vote à 16 ans.