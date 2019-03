Malgré une constellation classique des recommandations de vote, aucun fossé clair entre la gauche et la droite n'est apparu. Une gauche unie a fait face à un camp bourgeois divisé. La moitié des électeurs UDC et PDC ont glissé un non dans l'urne. Même chez les sympathisants du PLR, 37% ont voté contre la RIE III.

Le non à la RIE III ne s'explique pas par les caractéristiques sociales et politiques habituelles: ni le revenu ni le niveau de formation n'ont joué un rôle important. Le vote du 12 février 2017 n'est pas un "soulèvement de la classe moyenne", soulignent les auteurs de l'enquête VOTO. Les votes de protestation n'ont pas eu de poids non plus.

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

La RIE III plombée dans les urnes par sa complexité, selon l'enquête VOTO 19. mars 2019 - 11:02 La difficulté des citoyens suisses à comprendre l'objet du scrutin et la défiance envers le monde économique ont joué en défaveur de la troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III). Ce sont les résultats de l'enquête VOTO sur les votations fédérales du 12 février, publiée jeudi. Jamais ces 18 dernières années, les citoyens suisses n'ont autant manifesté leur peine à comprendre l'objet d'une votation. Pour la troisième réforme de l'imposition des entreprises (RIE III), refusée dans les urnes par 59,1% des voix, c'était le cas de trois quarts des sondés, d'après l'analyse VOTO. Dépassé par la complexité de l'objet, un votant sur trois a suivi une recommandation. Les adversaires de la RIE III citent le plus souvent l'ancienne ministre des Finances Eveline Widmer-Schlumpf, dont l'opinion donnée publiquement contre le projet a fait beaucoup de bruit. La foi en l'économie a joué un rôle Un tiers des personnes ayant voté non ont déploré un manque d'informations et préféré, dans le doute, rejeter le projet. Un autre tiers a estimé que la réforme bénéficierait uniquement aux grands groupes. La foi envers l'économie a également joué un rôle, même si on ne peut pas parler d'une méfiance ouverte, note l'analyse. Mais ceux qui ne font pas confiance aux milieux économiques ont rejeté presque en bloc (à 92%) la réforme. Le refus à la RIE III a dépassé le clivage gauche-droite Le non à la RIE III ne s'explique pas par les caractéristiques sociales et politiques habituelles: ni le revenu ni le niveau de formation n'ont joué un rôle important. Le vote du 12 février 2017 n'est pas un "soulèvement de la classe moyenne", soulignent les auteurs de l'enquête VOTO. Les votes de protestation n'ont pas eu de poids non plus. Malgré une constellation classique des recommandations de vote, aucun fossé clair entre la gauche et la droite n'est apparu. Une gauche unie a fait face à un camp bourgeois divisé. La moitié des électeurs UDC et PDC ont glissé un non dans l'urne. Même chez les sympathisants du PLR, 37% ont voté contre la RIE III.