Selon les premières tendances, le peuple suisse plébiscite la nouvelle réforme de la fiscalité des entreprises et son lien avec le financement de l’assurance-vieillesse.

La Suisse devrait pouvoir s’aligner enfin sur les standards internationaux pour imposer les multinationales. La nouvelle réforme de la fiscalité des entreprises (RFFALien externe) devrait être approuvée en votation populaire d'après les premières tendances. Les «cadeaux» fiscaux à la tête du client seront donc abolis et le taux d’imposition sera le même pour toutes les entreprises, mais des déductions seront possibles sur les bénéfices provenant de brevets et sur les frais de recherche et développement.





Ce projet était combattu par référendum. Une partie de la gauche, mais également certains partis de droite et les jeunes politiciens de tous bords s’opposaient à cette réforme. Ils dénonçaient surtout la volonté du parlement de trouver un consensus en liant la RFFA avec le financement de l’assurance-vieillesse (AVS): pour chaque franc perdu avec la réforme de l’impôt des entreprises (environ 2 milliards), un franc sera reversé dans les caisses de l’AVS grâce à une participation plus importante de la Confédération et à une hausse des cotisations pour les employés et les employeurs.

Les référendaires dénonçaient un vote antidémocratique qui obligeait les citoyens à se prononcer une seule fois sur deux sujets différents. Ils estiment également que cette réforme est un cadeau fait aux grandes entreprises aux dépens des collectivités publiques.

Genève votait également sur le projet cantonal de réforme de la fiscalité des entreprises. Les citoyens disent oui à plus de 58% à cet objet, et oui à plus de 62% à la RFFA fédérale.





