Le vélo devrait entrer dans la Constitution Marie Vuilleumier 23. septembre 2018 - 12:13 Les Suisses semblent vouloir promouvoir davantage l’utilisation du vélo. Selon les premières projections, ils diraient oui à plus de 70% à l’inscription des pistes cyclables dans la Constitution. Le vélo a fait son petit bonhomme de chemin dans le cœur des Suisses. Les premières projections de l'institut gfs.bern montrent que plus de 70% des citoyens voteraient oui à l’inscription des pistes cyclables dans la Constitution fédérale: la petite reine rejoindrait donc les chemins et sentiers pédestres dans l’article 88. Un contre-projet largement soutenu Le Conseil fédéral et le Parlement recommandent d’accepter ce contre-projet à l’initiative de l’association Pro Velo (qui a été retirée). Le gouvernement et les deux Chambres sont convaincus qu’une augmentation significative du nombre de cyclistes permettrait de décongestionner les routes et les transports publics, avec pour conséquence moins de pollution et moins de bruit. Ils soulignent aussi que le vélo est bon pour la santé. Seule l’UDC (droite conservatrice) s’oppose à cette modification de la Constitution, estimant qu’elle aurait peu d’effet et préférant laisser la responsabilité des pistes cyclables aux cantons et aux communes. Des arguments qui n’ont semble-t-il pas fait mouche au sein de la population. Le vélo a le vent en poupe Il y aurait presque 4 millions de bicyclettes en circulation en Suisse. En 2017, il s’est vendu environ 330'000 vélos, soit 4,2% de plus que l’année précédente. Presque 90'000 étaient des e-bikes : les bicyclettes électriques ont toujours davantage de succès. Avec un bond de 16,3%, elles enregistrent un nouveau record. Le potentiel d’utilisation du vélo lors des trajets quotidiens pourrait cependant être augmenté. On estime que 80% des trajets en autobus et en tram et 50% de ceux en voiture ne dépassent pas les cinq kilomètres, soit une distance qui pourrait facilement être parcourue à bicyclette.