Les Suisses entrouvrent leur porte aux détectives privés Samuel Jaberg 25. novembre 2018 - 12:06 Des détectives privés mandatés par les sociétés d'assurance pourront surveiller les citoyens soupçonnés d'abuser des prestations sociales. Le peuple suisse a donné dimanche son aval à une modification de loi allant dans ce sens. La proposition était combattue par des citoyens qui estimaient la mesure préjudiciable à l'état de droit. Sans surprise, les Suisses ont approuvé dimanche la base légale qui doit permettre de recourir à des détectives en cas de soupçon de fraude aux assurances sociales. C'est ce que montrent les premières tendances de l'institut gfs.bern. La nouvelle mouture de la LPGA permettra de surveiller un assuré soupçonné de fraude dans tout lieu public. Les détectives pourront également exercer une surveillance depuis un endroit accessible au public, par exemple si l'assuré se trouve sur un balcon ou dans un jardin qui n’est pas protégé de la vue extérieure. L’enquêteur pourra également prendre des photos ou enregistrer des voix, à condition qu’il n’utilise pas d’appareils améliorant la capacité de perception, tels que les téléobjectifs, les appareils de vision nocturne et les microphones directionnels. Enfin et uniquement avec l'autorisation d'un juge, le surveillant pourra localiser l'assuré avec, par exemple, un traceur GPS. La genèse de la révision de la loi La Suva et l'assurance invalidité (AI) utilisaient déjà systématiquement dans un passé récent de telles mesures de surveillance pour lutter contre d'éventuels abus. Mais en octobre 2016, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a jugé que les sociétés d'assurances ne disposaient pas d'une base juridique suffisante pour observer les assurés en secret. La suspension de ce type d’enquête a conduit le Conseil fédéral et le Parlement à reprendre le dossier. En moins de deux ans, une procédure inhabituellement rapide, les Chambres fédérales ont mis au point une base légale qui permettra à nouveau aux assurances sociales de recourir aux détectives pour traquer les abus. + Le texte de loi soumis au peuple Les nouvelles règles s'appliqueront non seulement à l'AI et à la Suva, mais aussi à toutes les assurances sociales soumises à la LPGA, c'est-à-dire également à l'AVS, à l'assurance chômage et à l'assurance maladie obligatoire. En d'autres termes, elles toucheront potentiellement la quasi-totalité des personnes vivant en Suisse. En revanche, l'aide sociale, qui relève de la compétence des cantons et des communes, ainsi que la prévoyance professionnelle (deuxième pilier du système de retraite helvétique), ne sont pas concernées. Référendum citoyen Bien que le principe de la lutte contre les abus dans le domaine des assurances sociales soit incontesté, les élus de gauche ont vivement critiqué la révision adoptée au Parlement, qu'ils considèrent comme disproportionnée et préjudiciable aux droits fondamentaux et à la vie privée des assurés. Cette loi, qui a été adoptée rapidement, ne tient compte que des intérêts des assureurs et crée un climat de suspicion générale à l'égard des assurés, estiment-ils. Le référendum contre la nouvelle base légale pour l'observation des assurés a été lancé par un petit groupe de citoyens, dont l'écrivaine Sibylle Berg, le jeune militant socialiste Dimitri Rougy et l'expert en sécurité Hernani Marques. Initialement, les partis qui s'opposaient à la révision au Parlement avaient renoncé à utiliser l'outil référendaire, estimant qu'il aurait été difficile de mener une campagne sur les abus en matière d'assurance sociale. Cependant, le Parti socialiste et les Verts ont par la suite appuyé le référendum. Plus de pouvoirs que la police Les opposants critiquent en particulier le fait que la révision de la LPGA permettra aux assureurs de mener une surveillance sans avoir à demander l'approbation d'un tribunal. Ils estiment également que les nouvelles règles donnent aux assureurs des pouvoirs plus étendus que ceux de la police. Un comité libéral d’opposants s’est également constitué. Comprenant des membres des Jeunes libéraux radicaux, des Verts libéraux et de l’UDC, ce comité critiquait en particulier le fait que la loi soit mal formulée et laisse trop de place à l'interprétation. Il a également beaucoup insisté sur la nécessité de défendre la vie privée de l'assuré.