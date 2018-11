Droits d’auteur

Vers un non à l’initiative sur les juges étrangers Katy Romy 25. novembre 2018 - 12:00 Les Suisses refuseraient l’initiative de la droite conservatrice sur l’autodétermination, selon la première tendance publiée par l’institut gfs.bern. Le texte avait pour objectif de faire primer la Constitution suisse sur le droit international. L’Union démocratique du centre (UDC / droite conservatrice) ne semble pas être parvenue à convaincre au-delà de sa base électorale. Le peuple suisse refuserait son initiative populaire «Le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour l’autodétermination)», selon les premières tendances réalisées par gfs.bern. Le texte entendait inscrire dans la Constitution la primauté du droit suisse sur le droit international. L’UDC affirme vouloir ainsi renforcer la démocratie directe. Le premier parti de Suisse estime que gouvernement et le Parlement appliquent de manière trop légère la volonté du peuple, par souci de respecter certains traités internationaux. En cas de contradiction entre la Constitution suisse et le droit international, l’initiative prévoyait que la Suisse devrait modifier ou dénoncer les traités internationaux. Les tribunaux auraient aussi été tenus d’appliquer uniquement les traités de droit international qui ont été soumis au référendum. Large éventail d’opposants Le gouvernement recommandait de rejeter le texte, estimant que l’initiative remet des traités internationaux en question, entraîne une grande instabilité juridique et menace ainsi la place économique suisse. Il estime aussi que l’initiative affaiblit la protection des droits de l’Homme. Au Parlement, seuls les élus UDC ont soutenu l’initiative. Une large alliance de la société civile s’opposait également au projet de l’UDC. 120 organisations non gouvernementale (ONG) se sont notamment unies pour combattre le texte, estimant notamment qu’il obligerait la Suisse à dénoncer la Convention européenne des droits de l’homme. Les adversaires de l’initiative ont aussi estimé que l’initiative n’entraîne une résiliation des accords bilatéraux conclus avec l’Union européenne.