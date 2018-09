Le gouvernement recommandait de rejeter le texte des Verts, qu’il considérait comme superflu. Il a souligné que la Suisse produit elle-même environ la moitié des denrées alimentaires dont elle a besoin. Et celles-ci doivent déjà répondre à des standards élevés en matière de sécurité, de qualité et de durabilité. Le Conseil fédéral a ainsi estimé que la plupart des exigences de l’initiative étaient déjà remplies et qu’une modification de la Constitution n’était pas nécessaire.

L’initiative populaire «Pour des denrées alimentaires saines et produites dans des conditions équitables et écologiques» (initiative pour des aliments équitables) exige que la Confédération promeuve des denrées alimentaires sûres et de bonne qualité. Celles-ci doivent être produites dans le respect de l’environnement, des ressources et des animaux, ainsi que dans des conditions de travail équitables.

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

L’initiative pour des aliments équitables rejetée Katy Romy 20. septembre 2018 - 18:06 Le gouvernement ne renforcera pas les mesures pour assurer la qualité des assiettes des Suisses. L’initiative pour des aliments équitables ne récolte que 29% d’avis favorables, selon la première projection de gfs.bern. Les citoyens suisses ont balayé ce dimanche l’initiative pour des aliments équitables. Le texte est rejeté par 71% des voix, selon la première projection de gfs.bern. L’initiative populaire «Pour des denrées alimentaires saines et produites dans des conditions équitables et écologiques» (initiative pour des aliments équitables) exige que la Confédération promeuve des denrées alimentaires sûres et de bonne qualité. Celles-ci doivent être produites dans le respect de l’environnement, des ressources et des animaux, ainsi que dans des conditions de travail équitables. Lancé par les Verts, le texte compte fixer des exigences pour la production et la transformation des aliments. Des critères qui s’appliqueraient aussi bien aux produits helvétiques qu’à ceux qui sont importés. Les amateurs de foie gras pourraient notamment se voir priver de leur mets favori. Sa production est interdite en Suisse, puisqu’elle implique le gavage des oies, un procédé prohibé par l’ordonnance fédérale sur la protection des animaux. Ce produit peut toutefois être importé. Si l’initiative est acceptée, le foie gras produit à l’étranger pourrait également se voir banni des étals des magasins helvétiques. Par ailleurs, la Confédération devrait veiller à la réduction des incidences négatives du transport et de l’entreposage des denrées alimentaire sur l’environnement, tout comme prendre des mesures pour diminuer le gaspillage. Chute vertigineuse dans les sondages Malgré un départ en fanfare, l’initiative des Verts a dégringolé dans les sondages en quelques semaines seulement, à l’instar de l’initiative pour la Souveraineté alimentaire également soumise au peuple ce dimanche. Lors du premier sondage de la Société suisse de radiotélévision (SSR), plus des trois quarts des personnes interrogées avaient dit vouloir voter en faveur de ces deux textes. Mi-septembre, elles n’étaient plus que 53% à soutenir encore l’initiative pour des aliments équitable. Les arguments des initiants pour défendre une agriculture durable avaient dans un premier temps séduits les Suisses. Les opposants ont toutefois gagné du terrain en brandissant le spectre d’une hausse des prix des aliments. Selon eux, l’application de l’initiative créerait aussi des conflits avec les partenaires commerciaux de la Suisse. Texte inutile ou véritable solution? Le gouvernement recommandait de rejeter le texte des Verts, qu’il considérait comme superflu. Il a souligné que la Suisse produit elle-même environ la moitié des denrées alimentaires dont elle a besoin. Et celles-ci doivent déjà répondre à des standards élevés en matière de sécurité, de qualité et de durabilité. Le Conseil fédéral a ainsi estimé que la plupart des exigences de l’initiative étaient déjà remplies et qu’une modification de la Constitution n’était pas nécessaire. De leur côté, les partisans de l’initiative se sont toutefois montrés convaincus d’apporter une réponse adéquate aux scandales alimentaires qui ont secoué l’Europe au cours des dernières années (viande de cheval dans les lasagnes ou tomates d’Almeria produites dans des conditions inhumaines). Pour les Verts, il faut ainsi inciter le consommateur à privilégier l’agriculture durable et de proximité.