Votations fédérales du 25 septembre 2022

Réforme des retraites, bien-être animal et taxation des entreprises: c’est à nouveau un menu copieux qui attend les Suisses pour ce troisième dimanche de votations de l’année.

Ce contenu a été publié le 12 août 2022 - 14:55

Les Suisses se prononceront lors du prochain dimanche de votations fédérales sur une énième réforme de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). Baptisée AVS 21, celle-ci prévoit un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et une modification de la loi fédérale sur l'AVS, avec notamment à la clé un relèvement de l'âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans. Un double «oui» est nécessaire pour que le projet puisse entrer en vigueur.

Les débats s’annoncent animés autour de cette double votation qui est considérée comme l’une des plus importantes de ces dernières années. Le Parlement a adopté AVS 21 l’an dernier dans l’espoir de donner une assise financière plus solide au premier pilier du système de retraite suisse, qui devrait plonger dans le rouge dès la fin de la décennie en raison du vieillissement de la population et du départ à la retraite de nombreux «baby-boomers».

La gauche et les syndicats, qui ont déposé le référendum contre la hausse de l’âge de la retraite des femmes, s’opposent de manière véhémente à cette réforme qui se fait à leurs yeux sur le dos des femmes et des personnes à bas revenu. A un an des élections fédérales, il s’agit également d’un rendez-vous important pour le Parti socialiste et les Vert.e.s qui entendent mobiliser leur base électorale sur ce thème qui divise fortement la droite et la gauche.

L’assurance-vieillesse revêt une importance centrale dans la vie politique suisse. Il s’agira en effet du 24e scrutin lié à cette assurance depuis son entrée en vigueur il y a plus de 70 ans. Il faut remonter à 1995 pour trouver trace de la dernière réforme du premier pilier acceptée en votation populaire: par 60% des voix, le peuple entérinait la 10e révision de l’AVS qui prévoyait un relèvement de l’âge de la retraite des femmes de 62 à 64 ans et la possibilité de prendre une retraite anticipée.

Les conseillers fédéraux en charge du système de retraite et de prévoyance se sont à plusieurs reprises cassé les dents au cours de la dernière décennie sur des réformes au long cours finalement rejetées dans les urnes. Pour le ministre socialiste Alain Berset, qui doit faire face à l’opposition de son parti, un oui le 25 septembre représenterait une importante victoire personnelle.

Il n’y a pas qu’en Suisse que ce thème est explosif. Malgré une opposition souvent marquée, la majorité des pays industrialisés ont décidé des réformes similaires pour tenter de préserver la viabilité financière de leurs systèmes de retraite. L’âge de départ à la retraite des Suissesses se situe aujourd’hui dans la moyenne des pays de l'OCDE, qui était de 63,5 ans pour les femmes et un peu plus de 64 ans pour les hommes en 2018.

Le monde agricole à nouveau en ébullition

Un autre sujet de votation promet des débats assez émotionnels: le 25 septembre, les citoyennes et citoyens décideront s’ils veulent interdire ou non l’élevage intensif, comme le demandent des associations antispécistes et défendant le bien-être animal au travers d'une initiative populaire.

D’après le gouvernement suisse, l’élevage intensif est déjà interdit par la législation actuelle, qui prévoit des dimensions minimales pour les espaces de vie du bétail et de la volaille. Le comité d’initiative estime néanmoins que ces normes ne permettent pas d’assurer le bien-être des animaux.

Toutefois, comme pour les dernières initiatives populaires qui exigeaient des réformes dans le secteur agricole suisse, notamment l'interdiction des pesticides, cette proposition a peu de chances de remporter la double majorité du peuple et des cantons dans les urnes.

Bis repetita sur l’imposition des grandes entreprises?

Le peuple est également appelé à se prononcer sur un référendum déposé par la gauche contre l'abrogation de deux impôts touchant les grandes entreprises. La suppression du droit de timbre de négociation sur l’achat et vente de titre ainsi que de l’impôt anticipé sur les obligations est soutenue par les partis de droite et les milieux économiques, qui entendent ainsi renforcer la compétitivité de la place économique et financière helvétique.

La gauche et les syndicats dénoncent quant à eux des passe-droits en faveur des multinationales. Ils estiment que les petites et moyennes entreprises ne profiteront pas de cette réforme, car très peu d’entre elles se financent avec des obligations.

Une argumentation qui a de bonnes chances d’être suivie par une majorité des votants et des votantes: en février de cette année, le projet de suppression du droit de timbre sur le capital propre s’était déjà fracassé à plus de 62% des voix sur l’écueil du vote populaire.

