Votations fédérales du 3 mars 2024

La réforme des retraites s’invite une nouvelle fois au cœur des débats politiques: les Suisses voteront le 3 mars sur deux initiatives populaires issues de deux camps opposés. Les syndicats veulent donner un coup de pouce financier aux retraités en leur octroyant une 13e rente AVS, tandis que les jeunes libéraux-radicaux veulent assainir le système en faisant travailler tout le monde plus longtemps.

Donner plus de pouvoir d’achat aux personnes retraitées en leur octroyant une 13e rente AVS mensuelle par année, au lieu de 12 actuellement: les syndicats et la gauche entendent profiter du contexte inflationniste et de la hausse du coût de la vie pour faire passer leur initiative dans les urnes.

En cas d’acceptation, la rente de vieillesse annuelle maximale augmenterait de 2450 francs pour les personnes seules, pour atteindre 31’850 francs, et pourrait s’élever jusqu’à 47’775 francs pour les couples, soit une augmentation de 3675 francs.

Les partis de droite et du centre, ainsi que les principales organisations économiques du pays, s’opposent à cette réforme, qui coûterait près de 4 milliards de francs par an, selon les estimations de la Confédération. Le financement de cette rente supplémentaire se ferait sur le dos des personnes en âge de travailler, soit par une hausse des cotisations, soit par une hausse des impôts, dénoncent les adversaires du projet.

Issue de la jeunesse libérale, la seconde initiative soumise à votation le 3 mars propose de relever à 66 ans l’âge de la retraite, dans le but de garantir le financement à moyen terme du système de prévoyance vieillesse. Cette hausse interviendrait de manière progressive jusqu’en 2033, puis serait dans un second temps liée à l’espérance de vie de la population.

La proposition a peu de chances de séduire une majorité de l’électorat, d’autant plus que le gouvernement et une large majorité du Parlement s’opposent à cette idée. Le Conseil fédéral estime ainsi que le problème démographique auquel est confronté le système ne peut pas être résolu uniquement par un relèvement de l’âge de la retraite.

Ce n’est de loin pas la première fois que le peuple est amené à se prononcer sur l’avenir des retraites. L’âge de départ et le financement des rentes vieillesse sont des thèmes récurrents de la politique suisse. L’AVS fait régulièrement l’objet de votations populaires depuis sa création en 1948.

Les débats autour de ce sujet sont souvent vifs et soulèvent des problématiques fondamentales telles que la solidarité, l’égalité hommes-femmes, la précarité ou encore le financement des assurances sociales.

De nombreux membres du gouvernement se sont cassé les dents sur les réformes du système de retraites. Après des décennies de bataille acharnée, le peuple suisse a finalement accepté en septembre 2022 d’augmenter l'âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans, à l'égal des hommes.

Mais le «oui» a été timide, avec seulement 50,5% des voix, et le scrutin a révélé deux fractures majeures au sein du pays: entre femmes et hommes d'abord, entre cantons latins et alémaniques ensuite.

La majorité des pays industrialisés ont décidé des réformes similaires ces dernières années. Les nouveaux retraités norvégiens et islandais sont les plus âgés des économies développées. Il faut travailler jusqu’à 67 ans pour percevoir une pension à taux plein dans les deux pays nordiques. Leurs législations, introduites dès la deuxième moitié des années 2000, ne prévoient pas d’âge de départ différencié entre hommes et femmes.

Pour rappel, le système helvétique repose sur trois «piliers»: l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), la prévoyance professionnelle (LPP) et la prévoyance individuelle (3e pilier).

L'AVS est censée assurer le minimum vital et est obligatoire pour toutes et tous, la LPP est prévue pour garantir le niveau de vie antérieur et est imposée à toutes les personnes salariées, le 3e pilier est une épargne privée facultative et fiscalement avantageuse.

Ce système présente toutefois des lacunes: en Suisse, une personne âgée sur cinq vit sous, ou frôle, le seuil de pauvreté. C’est le cas de Bernard et Pierrette Apothéloz. Ces dernières années, le couple de retraités neuchâtelois a vu avec angoisse augmenter les coûts de la santé et de la plupart des produits de base. «On est toujours dans l’eau jusqu’au cou», image Bernard Apothéloz.

Conséquence de cette situation, chaque année en Suisse, de plus en plus de personnes retraitées s’expatrient pour fuir les difficultés financières et le coût élevé de la vie. En 2022, plus de 150’000 rentes AVS étaient versées à des ressortissants suisses vivant à l’étranger.

