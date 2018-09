Ce contenu a été publié le 23 septembre 2018 12:15 23. septembre 2018 - 12:15

Pas de bouleversement en vue pour la politique agricole suisse. (Keystone/Gaetan Bally)

Selon la première tendance sortie des urnes de l’institut gfs.bern pour le compte de la SSR, l’initiative pour la souveraineté alimentaire récolterait 45%, voire moins de votes favorables.

Souveraineté Carte des résultats souveraineté alimentaire

L’initiative «Pour la souveraineté alimentaireLien externe. L’agriculture nous concerne toutes et tous», lancée par le syndicat paysan UniterreLien externe et L’autre syndicatLien externe entend favoriser une agriculture locale, diversifiée et durable d’un point de vue social et environnemental.

Comme l’autre initiative agricole, dite «Pour des aliments équitablesLien externe», lancée par les Verts, elle propose un changement radical de la politique agricole suisse. Ici, il s’agit de promouvoir la production indigène, d’améliorer les conditions de travail des paysans et de protéger les terres cultivables. Elle veut également interdire l’utilisation agricole d’organismes génétiquement modifiés (OGM).

Les initiants affirment que leur texte, qui introduirait dans la Constitution un des plus longs articles de l’histoire de la démocratie directe en Suisse, permettrait de renforcer le commerce sans intermédiaires entre agriculteurs et consommateurs, de garantir une nourriture saine et de développer les structures dans les zones rurales.

Le Conseil fédéralLien externe et le Parlement appellent les citoyens à rejeter cette initiative. Ils la considèrent comme trop restrictive et portant atteinte à la compétitivité et à l’innovation du secteur agroalimentaire suisse. Ils craignent une hausse des prix des denrées alimentaires, qui se répercuterait sur les consommateurs. En outre, ils affirment que les objectifs de l’initiative sont déjà garantis par la Constitution, notamment à son article 104aLien externe sur la sécurité alimentaire, adopté par le peuple en septembre 2017.

Partie sur les chapeaux de roue dans le premier sondage (78% d’intentions favorables), l’initiative a perdu des plumes ces dernières semaines. Au second sondage de la Société suisse de radiotélévision (SSR), réalisé par l’Institut gfs.bern entre le 29 août et le 5 septembre, il n’y avait plus que 49% des personnes interrogées qui soutenaient encore le texte, alors que 46% le rejetaient et 5% étaient encore indécises.

