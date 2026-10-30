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La Suisse vote sur une hausse de la TVA pour financer la 13e rente AVS 

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Je supervise la distribution et les canaux de médias sociaux pour le département d'anglais et je rédige des articles d'actualité en anglais. J'ai étudié les langues modernes, l'anglais et la littérature russe, puis j'ai obtenu une maîtrise en journalisme international à Cardiff. J'ai ensuite travaillé pour BBC Education à Manchester pendant quelques années avant de m'installer en Suisse.

Correspondante au Palais fédérale pour SWI swissinfo.ch, je décrypte la politique fédérale pour les Suisses de l'étranger. Après des études à l'Académie du journalisme et des médias de l’Université de Neuchâtel, mon parcours professionnel m'a d'abord menée dans divers médias régionaux, au sein des rédactions du Journal du Jura, de Canal 3 et de Radio Jura bernois. Depuis 2015, je travaille au sein de la rédaction multilingue de SWI swissinfo.ch, où je continue à exercer mon métier avec passion.

Je gère et développe les réseaux sociaux de Swissinfo dans les langues nationales. En tant que responsable des réseaux sociaux et spécialiste du contenu numérique, je propose des actualités, des analyses et des contenus explicatifs sur la politique et la culture en quatre langues, directement adressés à la «Cinquième Suisse».

En 2024, la population suisse a voté en faveur d’une 13e rente AVS par an. En novembre, elle se prononcera sur la manière dont celle-ci doit être financée. 

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Modéré par: Samuel Jaberg

Où trouver l’argent pour financer la 13e rente AVS?

Le peuple vote le 29 novembre sur la proposition du Parlement pour financer la 13e rente AVS: un relèvement de 0,4 point de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Qu’en pensez-vous?

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