La Suisse vote sur une hausse de la TVA pour financer la 13e rente AVS
En 2024, la population suisse a voté en faveur d’une 13e rente AVS par an. En novembre, elle se prononcera sur la manière dont celle-ci doit être financée.
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