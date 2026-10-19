Livret de votation du 29 novembre 2026
Explications du Conseil fédéral à propos de la votation du 29 novembre 2026 (fichier PDF).
Votation populaire de 29 novembre 2026 – Explications de Conseil fédéralLien externe
- Arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA
- Initiative populaire « Pour une limitation des feux d’artifice »
- Initiative populaire « Oui à des impôts fédéraux équitables pour les couples mariés – Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage ! »
- Modification de la loi fédérale sur le matériel de guerre