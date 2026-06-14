Résultats de la votation du 14 juin 2026 en Suisse

Le peuple vote ce dimanche sur l'initiative « Pas de Suisse à 10 millions». Ce projet de plafonnement de la population, inédit, est aussi scruté à l’international.

Autre objet en votation: la révision de la loi qui entend durcir les conditions d'accès au service civil. Tous les résultats sont à retrouver ici.

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