Pourra-t-on bientôt imprimer son bulletin de vote à domicile? Katy Romy 18. juin 2019 - 16:18 Recevoir son matériel de vote via Internet, l’imprimer, puis le renvoyer par correspondance. C’est la solution qui pourrait être retenue pour faciliter la participation de la Cinquième Suisse aux scrutins. La proposition acceptée par le Conseil national séduit aussi l’Organisation des Suisses de l’étranger. Changement de paradigme dans la lutte pour permettre aux Suisses de l’étranger de participer plus facilement aux votations et élections dans leur pays d’origine. Alors que l’extension du e-voting est dans le tourmente, le Conseil national (Chambre basse du Parlement) a accepté ce mardi par 115 voix contre 69 une motion qui demande le remplacement du vote électronique par l’envoi électronique. Ainsi, au lieu de développer les possibilités de voter en ligne, le texte déposé par le député de l’Union démocratique du centre (UDC / droite conservatrice) Claudio Zanetti propose d’empoigner le problème à l’envers. Il demande au gouvernement d’envoyer le matériel de vote des Suisses de l’étranger par voie électronique. Ces derniers devront ensuite l'imprimer et le retourner par voie postale. Dans certains pays, la diaspora helvétique reçoit son matériel de vote trop tard pour pouvoir voter. Claudio Zanetti estime que sa proposition permettrait de résoudre le problème, en réduisant en tout cas de moitié le temps nécessaire à l’acheminement et au renvoi des documents. Le vote électronique, qu’il considère comme dangereux, ne constitue pas une solution aux yeux du député UDC. De son côté, le gouvernement estimait «plus judicieux» de continuer à étendre le e-voting. Il a rappelé que l’envoi électronique nécessiterait tout de même l’envoi physique de codes de vérification. Ainsi, le «remplacement du vote électronique par l’envoi électronique ne ferait pas gagner de temps aux électeurs», a plaidé en vain le Conseil fédéral. Le e-voting dans la tourmente L’argument sécuritaire semble avoir été entendu, dans un contexte où le e-voting est sous les feux de la critique. En janvier, une alliance interpartis a lancé une initiative populaire réclamant un moratoire sur son introduction, estimant qu’il ne garantit pas la sécurité du vote. En outre, des pirates informatiques ont récemment pointé du doigt des failles dans le système électronique de la Poste. CH Vote, l’autre système existant et développé par le canton de Genève, sera abandonné à partir de 2020 pour des raisons financières. «C’est le signe d’un énorme soutien de la classe politique à la participation des Suisses de l’étranger aux scrutins» Ariane Rustichelli Le vote électronique mais pas à tout prix «C’est le signe d’un énorme soutien de la classe politique à la participation des Suisses de l’étranger aux scrutins», se réjouit la directrice de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE), Ariane Rustichelli. Compte tenu de la mauvaise posture du e-voting, elle considère que l’envoie électronique serait une solution alternative qui permettrait à davantage d’émigrés de voter, au moins à ceux qui sont établis en Europe. «Le vote électronique est pour nous un moyen de permettre à la Cinquième Suisse d’exercer ses droits civiques mais s’il y a une meilleure option nous la soutenons aussi», précise Ariane Rustichelli. L’OSE est désormais suspendue à la décision du gouvernement, qui doit décider s’il autorise la Poste à continuer l’exploitation de son système de e-voting malgré les failles mises en lumière. Pour les élections fédérales d’octobre prochain, il se pourrait toutefois bien que personne ne puisse voter en ligne. Deux motions retirées Deux autres motions sur le vote électronique ont été retirées par leurs auteurs. La première déposée par le député du Parti libéral radical (PLR / droite) Laurent Wehrli demandait au gouvernement de confier à la Poste Suisse le mandat d’offrir un système de e-voting. La seconde du député socialiste (gauche) Carlo Sommaruga proposait une reprise par les pouvoirs publics du système du canton de Genève.