Vote le 14 juin à Neuchâtel sur le droit des aînés

Keystone-SDA

La population neuchâteloise se prononcera le 14 juin sur l'introduction d'une disposition sur le droit des aînés dans la Constitution cantonale, a annoncé jeudi la Chancellerie d'Etat. Ce scrutin intervient après que le Grand Conseil a décidé le 17 février d'approuver cette modification.

(Keystone-ATS) Le décret avait été approuvé en 2e lecture avec 58 oui, 38 non et 4 abstentions. L’ensemble du groupe UDC, des députés du groupe PLR-Le Centre, du PVL et trois socialistes s’y étaient opposés. Le Conseil d’Etat était aussi contre l’introduction de cet article constitutionnel.

Le projet avait été élaboré en commission sur l’initiative des groupes VertPOP et socialiste, en s’inspirant de l’article 208 de la Constitution genevoise. Si la population l’accepte, la Constitution cantonale neuchâteloise aura un nouvel article qui précisera que l’Etat et les communes veillent à favoriser la participation, l’autonomie, la qualité de vie et le respect de la personnalité des aînées et des aînés.