Voyage de la baleine du Musée d’histoire naturelle de Fribourg

Keystone-SDA

Pour le Musée d'histoire naturelle de Fribourg (MHNF), l'année 2026 sera placée sous le signe du déménagement spectaculaire de sa célèbre baleine naturalisée vers son futur bâtiment. Malgré la fermeture de certaines salles en vue de ce départ, la fréquentation est restée proche de celle de 2024.

(Keystone-ATS) Les travaux de rénovation et d’agrandissement de l’ancien arsenal, futur siège du Musée d’histoire naturelle de Fribourg, battent leur plein, a souligné mercredi l’institution. Même si le nouveau musée n’ouvrira pas ses portes avant la fin 2028, le déménagement se prépare dans les locaux actuels.

Après la fermeture des salles les plus reculées de l’exposition permanente, les dioramas d’oiseaux ont été fermés au public en novembre 2025. Malgré cette réduction progressive de l’espace d’exposition, la fréquentation est restée proche de celle de l’année précédente avec 57’285 personnes.

La 40e édition de l’exposition «Poussins» au printemps a, comme d’habitude, rencontré un grand succès, se réjouit le musée. Deux autres expositions temporaires ont marqué l’année: «Histoires d’herbiers – #7 Biodiversité Fribourg» et «Traces – empreintes, crottes et plumes», les deux encore visibles jusqu’au 22 février 2026.

Voyage de la baleine

Temps fort de l’année, le déménagement de la célèbre baleine naturalisée, emblème du musée, aura lieu cet été. Le cétacé quittera le bâtiment par une ouverture percée dans la façade. La salle de la baleine et des vertébrés du monde fermera définitivement début mars. Le 28 février, le musée convie le public à une grande fête intitulée «Bis bald Baleine!»

Star incontestée du MHNF, la baleine, naturalisée il y a plus de 170 ans, a rejoint la collection du musée en 1882 avec d’autres objets provenant d’un musée maritime itinérant.