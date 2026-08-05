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Wall Street s’inquiète des résultats de SpaceX, l’action chute

Keystone-SDA

Le géant de l'espace SpaceX glissait à la Bourse de New York mercredi, au lendemain de la publication de ses premiers résultats trimestriels, les dépenses considérables engagées dans l'intelligence artificielle (IA) ravivant les doutes des investisseurs.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Après avoir décroché de plus de 12% dans les premiers échanges, le titre du joyau d’Elon Musk chutait de 8,35% à 114,84 dollars vers 16h10, soit environ 140 milliards de dollars partis en fumée.

L’entreprise a largement dépassé les attentes pour ses premiers résultats publics depuis son introduction en Bourse en juin.

Publié mardi après la clôture de Wall Street, son bilan financier a montré un chiffre d’affaires quasi doublé au deuxième trimestre.

La perte nette a été ramenée à 541 millions, très en dessous des anticipations des analystes.

Mais dans le même temps, sur le seul trimestre, 18,4 milliards de dollars ont été investis (internet satellitaire, fusées…), dont 15,8 milliards consacrés à des solutions d’IA.

«Ces dépenses d’investissement semblent être en passe de connaître une forte accélération en 2027», remarquent les analystes de Deutsche Bank, dans une note.

Une perspective qui crispe certains investisseurs, alors que Wall Street est traversée depuis plusieurs mois par des inquiétudes croissantes face aux montants colossaux nécessaires au développement de l’intelligence artificielle et aux incertitudes entourant les retours sur investissements.

Lors de cette saison des résultats, le marché n’a d’ailleurs pas hésité à sanctionner les groupes dont la rentabilité a été entamée par ces investissements, à l’image de Meta (Facebook, Instagram).

Ces premiers résultats étaient très attendus: introduite en Bourse le 12 juin lors d’une opération record qui lui a rapporté 85,7 milliards de dollars, l’entreprise a vu son action perdre environ la moitié de sa valeur depuis son sommet de juin.

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