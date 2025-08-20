La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Washington, Berne et d’autres appellent à des «pauses humanitaires» au Soudan

Keystone-SDA

Les Etats-Unis, la Suisse et d'autres pays dont l'Egypte, l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis ont appelé mercredi à des "pauses humanitaires" au Soudan. Ils se disent "consternés" par la dégradation de la situation dans ce pays ravagé par la guerre.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «La situation au Soudan s’aggravant et les besoins humanitaires atteignant des niveaux critiques, les parties au conflit doivent prendre des mesures urgentes pour protéger les civils et permettre et faciliter l’accès humanitaire aux personnes dans le besoin, conformément à leurs obligations», ont déclaré ces pays dans un communiqué commun au nom également de l’ONU et de l’Union africaine.

