Washington accueille deux nouveaux « pandassadeurs » chinois

Keystone-SDA

3 minutes

(Keystone-ATS) Washington n’avait pas reçu de pandas de Chine depuis 24 ans. C’est chose réparée avec l’arrivée très médiatique mardi de Bao Li et Qing Bao, un couple porteur d’un message diplomatique symbolique entre les deux premières puissances mondiales.

Les deux pandas âgés de 3 ans ont atterri sous l’objectif des photographes à l’aéroport international de la capitale américaine.

Partis de la province chinoise du Sichuan, ils ont voyagé dans un avion cargo spécial baptisé « Panda Express ». Ils avaient été placés dans des cages individuelles avec une importante provision de carottes et de bambous pour le voyage.

Leur périple s’est déroulé sous le contrôle vétérinaire constant d’une équipe de soigneurs venue de Washington. Bao Li et Qing Bao, respectivement un mâle et une femelle, vont recevoir un accueil de vedettes à Washington, le zoo de la ville n’ayant plus de pandas depuis près d’un an.

Very Important Pandas

L’annonce de l’arrivée des deux mammifères avait été faite fin mai par la Première dame américaine, Jill Biden, et le Smithsonian’s National Zoo.

Trois précédents pandas hébergés à Washington étaient rentrés en Chine en novembre 2023. Un départ, à l’expiration d’un contrat de prêt, qui avait été largement considéré comme reflétant des tensions entre Washington et Pékin.

Il a fallu un réchauffement progressif des relations bilatérales pour qu’un envoi puisse de nouveau être envisagé. En effet Pékin, selon une politique qualifiée de « diplomatie du panda », expédie ces animaux qualifiés de « trésors nationaux » à travers la planète pour sceller l’amélioration de ses relations diplomatiques.

Les chouchous des visiteurs

Le sujet avait d’ailleurs été évoqué quand le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping avaient renoué leur dialogue en novembre 2023 à San Francisco.

Le public américain devra lui attendre quelques semaines pour découvrir Bao Li et Qing Bao, une fois écoulée une période de quarantaine et d’acclimatation à l’air de la capitale. Dans de nombreux jardins zoologiques dans le monde, les pandas sont les stars incontestées et premiers chouchous des visiteurs.

La présence des deux plantigrades au zoo national de Washington est régie par un contrat de prêt avec la Chine d’une durée de dix ans, visant à la reproduction de l’espèce. L’accord prévoit le versement annuel d’un million de dollars par la partie américaine.

Depuis Mao et Nixon

Même s’ils sont nés dans une réserve dans les régions montagneuses de Chine, les deux ursidés ont un lien avec Washington: la mère de Bao Li, Bao Bao, y est née en 2013, avant de repartir en Chine. Et ses grands-parents Tian Tian et Mei Xiang ont vécu dans la capitale américaine de 2000 à 2023.

La première paire de pandas fut offerte par Pékin aux Etats-Unis en 1972, dans la foulée d’une visite historique du président Richard Nixon dans la Chine communiste de Mao Tsé-Toung.