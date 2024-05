Washington menace de freiner l’aide militaire à Israël

(Keystone-ATS) L’armée israélienne a bombardé jeudi la bande de Gaza, au moment où les Etats-Unis menacent pour la première fois de cesser des transferts d’armements à Israël en cas d’offensive majeure dans la ville surpeuplée de Rafah, près de la frontière égyptienne.

Il s’agit de l’avertissement le plus sévère des Etats-Unis, un proche allié d’Israël et son principal fournisseur d’armements, concernant la conduite de sa guerre déclenchée le 7 octobre par une attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien.

Cette mise en garde intervient en pleine médiation au Caire où les négociations indirectes entre Israël et le Hamas via le Qatar, l’Egypte et les Etats-Unis ont repris mercredi pour tenter de parvenir à un compromis sur une trêve et éviter un assaut à Rafah.

Sur le terrain, une équipe de l’AFP a fait état jeudi de nombreux tirs d’artillerie à Rafah, à la pointe sud de la bande de Gaza. “Les chars et les avions à réaction tirent”, a déclaré Tarek Bahloul, un habitant dans une rue déserte de Rafah.