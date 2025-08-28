La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Washington ne participera pas à l’évaluation des droits humains

Keystone-SDA

Les Etats-Unis ont informé jeudi les Nations unies qu'ils ne participeraient pas à la prochaine évaluation de leur bilan en termes de droits humains aux Nations unies. Cette évaluation est prévue le 7 novembre à Genève.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Je vous écris pour vous informer que les Etats-Unis d’Amérique ne participeront pas à l’Examen Périodique Universel (EPU)», a déclaré la mission américaine à Genève dans une lettre adressée au Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Türk, consultée par l’AFP.

L’EPU est un examen auquel les 193 Etats membres des Nations unies doivent se soumettre tous les quatre à cinq ans pour évaluer leur bilan en matière de droits humains.

