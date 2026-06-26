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Washington répondra à toute attaque iranienne, avertit Vance

Keystone-SDA

Le vice-président américain JD Vance a averti vendredi que les Etats-Unis répondront à toute attaque de l'Iran par "la violence". L'armée américaine a annoncé peu avant avoir frappé des cibles en Iran après l'attaque par Téhéran d'un cargo dans le détroit d'Ormuz.

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1 minute

(Keystone-ATS) «L’Iran a signé un accord de cessez-le-feu. Nous l’avons respecté. [Si les Iraniens] ont des désaccords sur la mise en oeuvre du protocole d’accord, ils peuvent décrocher leur téléphone. Mais la violence n’engendrera que la violence», a écrit M. Vance sur le réseau social X.

Le commandement central américain avait indiqué auparavant sur X qu’il avait mené des frappes contre l’Iran en réponse à l’attaque de la veille contre un navire commercial qui transitait dans le détroit d’Ormuz. Il a précisé avoir ciblé «des lieux de stockage de missiles et de drones» et «des sites de radars côtiers».

Il s’agit de la première attaque américaine connue depuis la signature du protocole d’accord entre Washington et Téhéran le 17 juin.

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