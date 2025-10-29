Washington se mobilise pour venir en aide aux sinistrés de Melissa

Keystone-SDA

Les Etats-Unis ont mobilisé des équipes spécialisées afin de participer aux secours et à la distribution d'aide dans plusieurs îles des Caraïbes frappées par l'ouragan Melissa. Son passage a déjà fait des dizaines de morts, a annoncé mercredi le département d'Etat.

(Keystone-ATS) Les Etats-Unis sont notamment «en contact étroit avec les gouvernements de la Jamaïque, d’Haïti, de la République Dominicaine et des Bahamas, qui font face aux effets dévastateurs de l’ouragan Melissa», a indiqué le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio sur X. «Nous avons envoyé des équipes de secours et d’intervention dans les zones touchées, ainsi que des fournitures vitales», a-t-il ajouté.

Melissa, qui a déjà ravagé la Jamaïque, a désormais quitté Cuba et a pris la direction des Bahamas où une dangereuse tempête est attendue dès mercredi, selon le Centre national américain des ouragans (NHC). Elle se dirigera ensuite vers les Bermudes, qu’elle devrait atteindre jeudi soir. Melissa avait causé la mort d’au moins 30 personnes avant son arrivée dans l’est de Cuba, dont au moins 20 en Haïti, parmi elles 10 enfants.

Les équipes américaines comportent des personnels spécialisés dans l’évaluation des dégâts, ainsi que dans les secours et recherches, dont une partie venant du Costa Rica et de Washington, selon un haut responsable du département d’Etat.

Ce responsable, qui parlait à des journalistes sous le couvert de l’anonymat, a dit qu’elles «étaient en route» et devraient notamment arriver en République dominicaine, d’où sera coordonnée l’aide pour Haïti, «dans les 24 heures».

En revanche, l’accès par voie aérienne reste impossible pour la Jamaïque. La Jamaïque et Haïti ont transmis des demandes formelles d’aide aux Etats-Unis, a-t-il précisé.

USAID fermée

Interrogé pour savoir si la fermeture partielle du gouvernement américain en raison de la paralysie budgétaire en cours impactait cette mobilisation, un autre haut responsable a convenu que «cela compliquait les choses (…) mais nous disposons à présent du personnel suffisant».

Cette catastrophe naturelle survient alors que l’administration Trump a fermé plus tôt cette année l’Agence américaine pour le développement international (USAID), dont les tâches ont été regroupées au sein du département d’Etat.

Plus importante agence humanitaire au niveau mondial, l’USAID était impliquée dans des programmes de santé et d’aide d’urgence dans environ 120 pays.