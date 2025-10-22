Washington va sanctionner les groupes pétroliers russes

Le ministère américain des Finances a annoncé mercredi des sanctions visant les groupes pétroliers russes Rosneft et Lukoil, conséquence à "l'absence de volonté sérieuse de la Russie de s'engager dans un processus de paix afin de mettre fin à la guerre en Ukraine".

(Keystone-ATS) «Face au refus du président Poutine d’arrêter cette guerre insensée, le département du Trésor impose des sanctions aux deux plus importantes compagnies pétrolières qui financent la machine de guerre du Kremlin», a expliqué Scott Bessent, cité dans un communiqué. Il a souligné que le ministère était «prêt à aller plus loin si cela s’avérait nécessaire» et invité les alliés des Etats-Unis «à se joindre à (ces) sanctions».