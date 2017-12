Droits d’auteur

Leur avenir est en Suisse! Thomas et Alex expliquent pourquoi… Christian Raaflaub et Philipp Meier 09. janvier 2017 - 11:00 Les frères Alex et Thomas Bianco vivent tous les deux avec leurs parents en Italie. Ils ont signalé leurs photos grâce au hashtag #WeAreSwissAbroad. Nous leur avons demandé de raconter leur histoire. swissinfo.ch: Pourquoi vos parents ont-ils quitté la Suisse? Alex Bianco: Je suis Suisse par ma mère. Elle n’a en fait vécu que quatre ans en Suisse, d’abord à Saint-Gall, où elle a suivi des études universitaires, puis à Dietikon, pour le travail. A l’époque, elle était déjà avec mon père, qui vient des Pouilles, au Sud de l’Italie. Il avait un travail fixe ici en Italie, c’est pour cela que ma mère a décidé de déménager à La Spezia, pour être à ses côtés. swissinfo.ch: Quand avez-vous pris conscience de votre part de suissitude? Et pourquoi vous intéressez-vous autant à la Suisse? A.B.: La Suisse m’intéresse parce que je suis Suisse. Et parce que j’ai cette chance, je pense fermement à m’y installer dans le futur. Thomas Bianco: J’ai grandi avec la certitude d’être Suisse. La Suisse m’intéresse car c’est le seul endroit où je considère vouloir vivre et travailler dans le futur. swissinfo.ch: Comment considérez-vous plus précisément vos plans pour le futur? T.B.: Mon avenir, je le vois complètement rouge avec une croix blanche au milieu! Comment pourrais-je rater cette opportunité de vivre en Suisse? A.B.: Je vois mon avenir en Suisse. Dès le mois de janvier 2018, je vais effectuer dix mois de service militaire dans l’armée suisse. Par la suite, je souhaiterais devenir douanier en Suisse. swissinfo.ch: Est-ce que la politique italienne vous intéresse? A.B.: Non, comme je déménagerai dans un an en Suisse, cela ne m’intéresse pas. T.B.: Pas davantage, puisque je vivrai moi aussi en Suisse dans quelques années. swissinfo.ch: Où et comment vivez-vous en Italie? Comment est la nourriture? T.B.: Nous vivons à la frontière de la Ligurie et de la Toscane. Cette région n’a pas grand-chose à proposer à ses habitants. En revanche, c’est un paradis pour les touristes en raison des grands châteaux, des collines verdoyantes et de la super nourriture qu’on y trouve. A.B.: Nous vivons à Lunigiana, une petite région proche des Alpes apuanes, au Nord de la Toscane. La nourriture est incroyable, chaque village a ses spécialités. Et on y trouve également de délicieux fruits de mer! swissinfo.ch: Qu’est-ce qui est mieux et plus beau en Italie qu’en Suisse? T.B.: L’Italie, c’est le «Bel Paese», on y trouve de tout: la mer, les collines, les montagnes et de la pizza! A.B.: En Italie, nous avons tout: la mer, les montagnes et chaque région a sa propre histoire. Au Sud, il y avait les Bourbons, les Aragons, les Arabes. Au Nord, les Autrichiens et le Royaume français, et au centre la Papauté et les Romains. L’Italie est un mélange de cultures et d’accents. Tout cela va me manquer. swissinfo.ch: Quels sentiments nourrissez-vous à l’égard de la Suisse? A.B.: La Suisse est mon pays. J’apprécie ses montagnes et la bonne nourriture comme la fondue, les capuns ou le chocolat. Mais il y a un problème: elle n’a pas d’accès à la mer! T.B.: J’aime la Suisse! J’aime les villes, les gens et le chocolat!