Week-end fructueux pour le trio de tête 16. décembre 2001 - 22:41 Fribourg Olympic, Lugano et Monthey ont signé deux victoires.Les autres équipes n'encaissent que des défaites. Face à des Devils qui se rapprochent un peu plus de l'enfer (8e), Fribourg Olympic n'a assuré sa victoire (77-64) que dans les dernières minutes. La cinquième faute de la nouvelle recrue française Ouldyassia à moins de trois minutes de la fin s'est avérée décisive pour Genève. D'autant plus que dans l'enchaînement, Keuchayan perdait un ballon permettant aux Fribourgeois d'assurer leur seconde victoire du week-end, après un succès samedi à Riviera (67-58). Dimanche, Ceresa s'est révélé le meilleur avec ses 13 points et 15 rebonds. Faute décisive C'est aussi une cinquième faute décisive qui a permis dimanche à Lugano de battre Nyon (72-66). Menés de quatre points à 1'14'' de la fin du match, les Vaudois perdaient Aleksic, sanctionné de façon sévère par les arbitres. La sortie du Bosniaque désorganisait les Nyonnais, victorieux samedi des Devils (72-66). Tvrdic (23 points) et un Markovic (15 points) en progrès ont été les deux joueurs les plus en verve dimanche. Demi-heure pour les Vaudois C'est grâce à un dernier quart-temps mené tambour battant (30-8) que Monthey s'est imposé devant Olympique Lausanne dimanche (89- 66), après avoir dominé Carouge samedi (96-78). Après avoir compté jusqu'à 18 points d'avance (12e: 30-12), les Chablaisiens se sont heurtés à une défense vaudoise qui su parfaitement réagir jusqu'à la demi-heure. George sous les paniers, Porchet et Fernandez à l'extérieur ont crucifié l'équipe du président von Beust au cours du dernier quart-temps. L'envol de Boncourt Le match «de la peur» entre Boncourt et Reuss Rebels a facilement tourné à l'avantage des Jurassiens, vainqueurs 93-79 (52- 34) dimanche à Reussbühel. Revenus à six points de leur adversaire à quatre minutes de la fin (72-78) après un départ catastrophique (5e: 0-10), les Lucernois ont été trahis par Medley (24 pts). En perdant deux ballons en dix secondes, l'Américain a en effet permis à Boncourt de s'envoler définitivement. Pas gagné d'avance Déjà battu samedi à Fribourg (58-67), Riviera a eu le tort de croire que son match face à Carouge était déjà bouclé après dix minutes de jeu, dimanche. Avec treize points d'avance à l'issue du premier quart, les Vaudois semblaient s'acheminer vers le succès. Mais les Genevois se sont remis sur les bons rails. Avec ses 29 points, Romero a finalement assommé Riviera. swissinfo avec les agences