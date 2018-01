Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

A Davos, Theresa May plaide pour un commerce ouvert 26. janvier 2018 - 08:49 La Première ministre britannique Theresa May réaffirme sa confiance dans le multilatéralisme et le commerce global. Dans son discours au Forum économique mondial à Davos, elle a plaidé pour un commerce mondial ouvert. «Trop souvent nos discours en faveur du libre-échange ici à Davos (canton des Grisons) ne correspondent pas à nos actions», a regretté jeudi la première ministre britannique au Forum économique mondial (WEF). «Chaque pays doit soutenir et aider à façonner les règles pour un commerce libre et équitable. Nous ne pouvons pas aller dans des directions différentes», a affirmé Theresa May. Le Royaume-Uni veut continuer à défendre le libre-échange après son départ de l'Union européenne (UE) en concluant de nouveaux accords bilatéraux avec des pays du monde entier, a-t-elle précisé, seule référence au Brexit durant son discours. «Excellente relation» avec Donald Trump Le président américain Donald Trump a vanté jeudi son «excellente relation» avec la Première ministre britannique Theresa May. Les deux dirigeants se sont rencontrés à Davos pour un entretien censé tourner la page de plusieurs mois de tensions. «Je pense que nous sommes sur la même longueur d'onde sur tous les plans», a déclaré le locataire de la Maison blanche. Il a aussi fait part de son «immense respect» pour celle qu'il avait apostrophée sur Twitter en novembre.