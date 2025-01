WSL: des sécheresses toujours plus fréquentes et plus intenses

Keystone-SDA

Les sécheresses pluriannuelles sont devenues plus fréquentes, plus intenses et plus étendues au cours des 40 dernières années. Elles impactent l'agriculture, la production d'énergie et les écosystèmes, prévient une équipe de l'institut WSL dans la revue Science.

(Keystone-ATS) Entre 1980 et 2018, la surface terrestre mondiale touchée par les sécheresses pluriannuelles a augmenté en moyenne d’environ 50’000 kilomètres carrés chaque année, comme le montrent les scientifiques de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) dans cette étude publiée jeudi. C’est plus que la surface de la Suisse.

« Les sécheresses pluriannuelles causent d’énormes dommages économiques, par exemple dans l’agriculture et la production d’électricité », a déclaré le responsable de l’étude Dirk Karger, cité dans un communiqué du WSL.

La raison de cette évolution est l’augmentation des températures liée au changement climatique. Celles-ci entraînent des variations plus importantes des précipitations et augmentent en même temps l’évaporation.