La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Xi demande à Trump d’éviter les mesures «unilatérales»

Keystone-SDA

Le dirigeant chinois Xi Jinping a demandé vendredi à son homologue Donald Trump d'éviter les restrictions commerciales "unilatérales" et de préserver un climat "non discriminatoire" pour les entreprises chinoises comme TikTok au cours d'un appel téléphonique.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Un coup de téléphone jugé «constructif» par le président chinois et «très productif» par son homologue américain..

Donald Trump et Xi Jinping ont aussi convenu de se voir en marge du sommet de l’APEC (Coopération économique Asie-Pacifique), prévu le 31 octobre et le 1er novembre en Corée du Sud, a annoncé le président américain vendredi sur son réseau Truth Social.

Le républicain de 79 ans a ajouté qu’il irait en Chine «tôt l’année prochaine» et que Xi Jinping viendrait lui aux Etats-Unis «au moment qui conviendra».

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision