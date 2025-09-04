La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Xi et Poutine échangent sur la possibilité de vivre éternellement

Keystone-SDA

Xi Jinping et Vladimir Poutine ont échangé mercredi sur la possibilité de vivre éternellement, lors d'une conversation privée captée par les caméras, en marge d'un défilé militaire massif organisé à Pékin.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Dans une image haute en symbole, M. Xi a serré la main de M. Poutine et du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, avant de discuter avec eux en marchant sur un tapis rouge près de la place Tiananmen.

«Aujourd’hui, à 70 ans, on est encore un enfant», a dit M. Xi en mandarin, alors qu’il marchait aux côtés des deux hommes, selon les images de la chaîne étatique chinoise CCTV. «Autrefois, il était rare de dépasser 70 ans, et aujourd’hui on dit qu’à 70 ans on est encore un enfant», a ensuite traduit en russe un interprète.

«Rajeunir en vieillissant»

«Avec le développement de la biotechnologie, les organes humains peuvent être transplantés continuellement, les gens peuvent rajeunir en vieillissant, et pourraient même devenir immortels», a répondu M. Poutine, selon les propos relayés à M. Xi par un interprète. «Certains prédisent que pendant le siècle en cours, il pourrait être possible de vivre jusqu’à 150 ans», a alors déclaré M. Xi.

Le dirigeant russe a confirmé cet échange mercredi en conférence de presse. «Ah, je crois que c’était en allant au défilé que le président a parlé de cela», a-t-il déclaré aux journalistes, évoquant Xi Jinping.

«Les moyens modernes, tant au niveau de l’amélioration de la santé que médicaux, et même toutes sortes d’interventions chirurgicales liées au remplacement d’organes, permettent à l’humanité d’espérer qu’une vie active plus longue sera envisageable, bien différente de ce que l’on connaît aujourd’hui», a ajouté M. Poutine.

Longs règnes

Les dirigeants chinois et russe, tous deux âgés de 72 ans, sont à la tête de leur pays depuis respectivement environ 12 et 20 ans, cumulés. Aucun n’a manifesté son intention de quitter le pouvoir ou signaler un potentiel successeur politique.

Les prédécesseurs de M. Xi, Jiang Zemin et Hu Jintao, avaient tous deux renoncé au pouvoir après dix ans en fonction. Mais Xi Jinping a fait abolir la limite des mandats présidentiels en 2018, ce qui lui a permis de briguer un troisième mandat de cinq ans en 2023. Il occupe également depuis 2012 le poste de secrétaire général du Parti communiste chinois, la position la plus importante du pays qui lui confère le contrôle du Parti, de l’Etat et de l’armée.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
65 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision