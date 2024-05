Xi Jinping déplore une situation “extrêmement grave” à Gaza

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Le président chinois Xi Jinping a déclaré mercredi à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi que la Chine était “profondément attristée” par la situation “extrêmement grave” dans la bande de Gaza, selon un média d’Etat. Israël pilonne toujours l’enclave.

M. Xi a tenu ces propos à la veille d’un forum Chine-pays arabes organisé à Pékin et destiné à raffermir les liens diplomatiques et économiques avec le Moyen-Orient, une région où l’influence du géant asiatique grandit.

Israël bombarde toujours mercredi la bande de Gaza, ignorant les condamnations internationales après des attaques sur des camps de déplacés palestiniens à Rafah, qui ont fait plus de 65 morts selon le Hamas.

“Ce nouvel épisode du conflit israélo-palestinien a fait un grand nombre de victimes parmi les civils palestiniens innocents et la situation humanitaire à Gaza est extrêmement grave”, a affirmé M. Xi à son invité lors d’une rencontre à Pékin, d’après la télévision publique chinoise CCTV.

“La Chine en est profondément attristée”, a indiqué le président chinois à M. Sissi, dont le pays joue traditionnellement un rôle de premier plan dans la question palestinienne.

Forum de coopération Chine-pays arabes

Abdel Fattah al-Sissi est actuellement en visite d’Etat en Chine, où il doit assister jeudi à une réunion du Forum de coopération Chine-pays arabes.

Parmi les dirigeants qui seront présents figurent également le président des Emirats arabes unis cheikh Mohammed ben Zayed al-Nahyane, ou encore celui de la Tunisie, Kais Saied. Au menu des discussions figurera notamment le conflit Israël-Hamas.

“Eviter que le conflit ne s’étende”

Ces dernières 24 heures, 75 Palestiniens ont péri dans les opérations militaires israéliennes à Gaza, portant à au moins 36’171 le bilan des morts, en majorité des civils, dans le territoire assiégé, d’après des données mercredi du ministère de la Santé de l’administration du Hamas.

“La priorité absolue désormais est qu’un cessez-le-feu immédiat soit mis en place, afin d’éviter que le conflit ne s’étende, n’ait un impact sur la paix et la stabilité régionales et pour prévenir une crise humanitaire encore plus grave”, a déclaré mercredi Xi Jinping à son homologue égyptien.

L’Egypte, avec le Qatar et les Etats-Unis, sont engagés depuis des mois dans des pourparlers visant à obtenir une trêve durable à Gaza, assortie à une libération des otages enlevés par le Hamas.

Sissi accueilli en grande pompe

“La Chine apprécie le rôle important joué par l’Egypte dans l’apaisement de la situation et l’acheminement de l’aide humanitaire”, a souligné mercredi Xi Jinping. “Elle est prête à collaborer avec l’Egypte pour continuer à fournir une aide à la population de Gaza dans la mesure de ses capacités et à oeuvrer en faveur d’un règlement rapide, global, juste et durable de la question palestinienne.”

Xi Jinping a accueilli mercredi Abdel Fattah al-Sissi lors d’une cérémonie en grande pompe à Pékin, devant l’immense Palais du peuple qui donne sur la place Tiananmen.

Pour “une voix commune sino-arabe”

La Chine entretient de bonnes relations avec Israël mais soutient depuis des décennies la cause palestinienne et milite pour une solution à deux Etats.

Pékin a renforcé ces dernières années ses relations commerciales et diplomatiques avec le Moyen-Orient, dont une grande partie est traditionnellement sous influence américaine.

La Chine a ainsi supervisé et facilité le spectaculaire rapprochement diplomatique l’an passé entre deux grandes puissances régionales, l’Iran et l’Arabie saoudite.

Xi Jinping doit prononcer jeudi un discours durant la cérémonie d’ouverture de cette réunion du Forum de coopération Chine-pays arabes, lequel vise à établir des “consensus” entre Pékin et la région. La diplomatie chinoise a dit espérer que cette conférence “fasse entendre une voix commune sino-arabe” sur la question palestinienne.

“Renforcer la réputation” chinoise

La Chine voit une “opportunité stratégique de renforcer sa réputation et sa position dans le monde arabe” en aidant à trouver une solution à ce conflit que n’a pas su résoudre Washington, juge Ahmed Aboudouh, analyste du centre de réflexion britannique Chatham House. “Cela permet à Pékin de saper la crédibilité et l’influence des Etats-Unis dans la région”.

Preuve de son engagement croissant sur le dossier, la Chine avait annoncé fin avril avoir accueilli des représentants du Hamas et du Fatah, deux groupes palestiniens qui se déchirent, afin de promouvoir “la réconciliation intra-palestinienne”.