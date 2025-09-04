Xi Jinping s’est entretenu avec le Nord-Coréen Kim Jong Un
Le président chinois Xi Jinping a rencontré jeudi à Pékin le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a indiqué l'agence de presse officielle Chine nouvelle, sans fournir dans l'immédiat de détails sur le contenu des discussions.
(Keystone-ATS) Les deux hommes avaient déjà assisté ensemble mercredi dans la capitale chinoise, en compagnie d’autres dirigeants étrangers dont le président russe Vladimir Poutine, à un grand défilé militaire pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale.