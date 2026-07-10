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Yverdon: bilan positif pour le nouveau journal en ligne

Keystone-SDA

Après une phase-test d'environ trois mois, le nouveau média en ligne pour la région d'Yverdon-les-Bains tire un bilan positif de son lancement. Plus de 6000 personnes se sont inscrites sur leurs téléphones mobiles, soit bien au-delà de l'objectif fixé pour cette période-pilote. L'aventure se poursuit donc pour Yverdon.express, ont annoncé vendredi ses responsables.

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1 minute

(Keystone-ATS) Yverdon.express se veut un «laboratoire de journalisme local» et est conçu pour être consulté sur les téléphones mobiles. Concrètement, le média donne deux rendez-vous hebdomadaires à son public, à savoir des actualités locales le mardi et des idées de sorties le jeudi. L’offre est complétée par l’organisation de cafés publics mensuels, «volonté d’ouverture et de contact sur le terrain».

Financièrement, le média est soutenu par le Fonds d’innovation pour le journalisme multimédia. Une association de soutien doit aussi être créée pour «consolider la suite» après la phase-test.

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