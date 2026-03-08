Yverdon: le CACY s’engouffre dans les territoires de la nuit

Keystone-SDA

Atmosphère nébuleuse au Centre d'art contemporain d'Yverdon-les-Bains (CACY): le musée s'engouffre dans les territoires de la nuit avec sa nouvelle exposition, signée Emmanuelle Antille. A la suite de son film "The Wonder Way", l'artiste et réalisatrice suisse poursuit sa quête d'univers hors normes par un cycle d'expositions réunies sous le titre "The Wonder Way Project".

(Keystone-ATS) Intitulée «Les nébuleuses et les territoires de la nuit», l’expo aborde les thématiques de la transcendance et des processus créatifs inconscients: de la transcription des rêves à l’écriture automatique, en passant par les images mentales et le dessin sous influence. «Une réflexion sur l’élan créateur et ses fulgurances, une ode à l’indétermination et au pouvoir de l’imaginaire», écrivent les responsables du CACY dans un communiqué.

A Yverdon-les-Bains, Emmanuelle Antille réalise une nouvelle installation vidéo qui fait également office d’écrin pour les oeuvres – la plupart inédites – qu’elle a sélectionnées autour de ces thématiques. Celles-ci ont été réalisées par 22 artistes de tous horizons.

Depuis 1995, Emmanuelle Antille développe une pratique artistique située à la croisée des arts visuels et du cinéma. Elle a bénéficié de prestigieuses résidences artistiques et son travail a été récompensé par plusieurs distinctions, dont trois Swiss Art Awards. Présentée dans maintes institutions internationales. Elle a aussi représenté la Suisse à la 50e Biennale d’art de Venise en 2003.